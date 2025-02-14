Идеальная песня. DOROFEEVA представила трек "Мураками" — видео

Новая песня "Мураками" певицы Нади Дорофеевой стала официальным саундтреком для новой украинской романтической комедии "Песики".
Главные тезисы
- Фильм "Песики" рассказывает о поисках чувств и важных трансформациях в жизни.
- Музыкальное сопровождение к фильму стало символическим, объединив темы любви и творчества.
О чем песня "Мураками"
По словам артистки, и фильм, и ее новый трек — это истории о поисках искренних чувств и о смелости попрощаться с иллюзиями и двигаться дальше.
Главную роль в нем сыграла украинская телеведущая Леся Никитюк. Для ее героини Яны испытание становится не только комической преградой, но и стимулом для важных трансформаций.
Более того, она впервые задумывается о настоящей любви и ответственности.
Своими впечатлениями от саундтрека поделилась Анна Елисеева — продюсер фильма "Песики".
Что также интересно, саундтрек гармонично переплетается с сюжетом и любовью главной героини Яны к творчеству Харуки Мураками.
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