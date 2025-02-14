Идеальная песня. DOROFEEVA представила трек "Мураками" — видео

О чем песня "Мураками"

По словам артистки, и фильм, и ее новый трек — это истории о поисках искренних чувств и о смелости попрощаться с иллюзиями и двигаться дальше.

Главную роль в нем сыграла украинская телеведущая Леся Никитюк. Для ее героини Яны испытание становится не только комической преградой, но и стимулом для важных трансформаций.

Более того, она впервые задумывается о настоящей любви и ответственности.

Своими впечатлениями от саундтрека поделилась Анна Елисеева — продюсер фильма "Песики".

Мы искали идеальную песню для финала фильма и с самого начала рассматривали сотрудничество с DOROFEEVA, ведь еще на этапе тизера звучал ее хит "Хартбит". Когда Надя ознакомилась со сценарием, предложила романтическую песню, которая уже была готова, но еще не выпущена. Композицию и фильм сочетает главное для нас всех чувств — любовь. Поделиться

Что также интересно, саундтрек гармонично переплетается с сюжетом и любовью главной героини Яны к творчеству Харуки Мураками.