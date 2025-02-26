"Больно слушать". Россияне цинично украли еще одну украинскую песню

Украинская певица Злата Огневич не скрывает своего возмущения после того, как узнала, что в стране-агрессорке России осквернили одну из лучших ее песен "За лесами, горами". Это еще одно яркое подтверждение того, что русские не способны творить, а лишь присваивать чужое.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты активно используют украинский хит на своих фестивалях.
- Украинские слушатели поддержали Злату Огневич на фоне этого громкого скандала.
Россияне украли песню украинской певицы
Злата Огневич обращает внимание на то, что враги не просто перевели ее хит, но и начали активно использовать его на пропагандистских фестивалях.
По словам артистки, она получила видео уже несколько десятков выступлений из разных фестивалей.
Что важно понимать, эти концерты проходят при поддержке партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".
Как украинцы отреагировали на новое воровство со стороны россиян:
Это их менталитет: все украсть, солгать, нападать, убивать и все самое плохое — это о них;
Не волнуйся, у них своего ночного не было и не будет, только украденное;
Им вообще не стыдно, к сожалению. Это у них в крови.... Недонация;
Воры, бандиты и убийцы — приходит Конец!!!;
Как это низко, и так у них было сотни лет.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-