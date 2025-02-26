"Больно слушать". Россияне цинично украли еще одну украинскую песню
Категория
Культура
Дата публикации

"Больно слушать". Россияне цинично украли еще одну украинскую песню

Огневич
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская певица Злата Огневич не скрывает своего возмущения после того, как узнала, что в стране-агрессорке России осквернили одну из лучших ее песен "За лесами, горами". Это еще одно яркое подтверждение того, что русские не способны творить, а лишь присваивать чужое.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты активно используют украинский хит на своих фестивалях.
  • Украинские слушатели поддержали Злату Огневич на фоне этого громкого скандала.

Россияне украли песню украинской певицы

Злата Огневич обращает внимание на то, что враги не просто перевели ее хит, но и начали активно использовать его на пропагандистских фестивалях.

Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Чего можно ожидать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-нибудь хорошее чужое? В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью роспропаганды. До сих пор нахожусь в шоке.

Злата Огневич

Злата Огневич

Украинская певица

По словам артистки, она получила видео уже несколько десятков выступлений из разных фестивалей.

Что важно понимать, эти концерты проходят при поддержке партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Мне было больно это смотреть и слушать, — откровенно признается Злата Огневич.

Как украинцы отреагировали на новое воровство со стороны россиян:

  • Это их менталитет: все украсть, солгать, нападать, убивать и все самое плохое — это о них;

  • Не волнуйся, у них своего ночного не было и не будет, только украденное;

  • Им вообще не стыдно, к сожалению. Это у них в крови.... Недонация;

  • Воры, бандиты и убийцы — приходит Конец!!!;

  • Как это низко, и так у них было сотни лет.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украиноязычная песня Дорофеевой возглавила сразу два плейлиста Spotify Equal — видео
DOROFEEVA
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Песня Леди Гаги и Бруно Марса установила "скоростной" рекорд на Spotify
Гага и Марс
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Идеальная песня. DOROFEEVA представила трек "Мураками" — видео
О чем песня "Мураками"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?