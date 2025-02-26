"Больно слушать". Россияне цинично украли еще одну украинскую песню

Украинская певица Злата Огневич не скрывает своего возмущения после того, как узнала, что в стране-агрессорке России осквернили одну из лучших ее песен "За лесами, горами". Это еще одно яркое подтверждение того, что русские не способны творить, а лишь присваивать чужое.

Россияне украли песню украинской певицы

Злата Огневич обращает внимание на то, что враги не просто перевели ее хит, но и начали активно использовать его на пропагандистских фестивалях.

Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Чего можно ожидать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-нибудь хорошее чужое? В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью роспропаганды. До сих пор нахожусь в шоке. Злата Огневич Украинская певица

По словам артистки, она получила видео уже несколько десятков выступлений из разных фестивалей.

Что важно понимать, эти концерты проходят при поддержке партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

Мне было больно это смотреть и слушать, — откровенно признается Злата Огневич. Поделиться

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