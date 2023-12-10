Борис Джонсон має шанси знову зайняти посаду прем'єра Британії — Daily Mail

Повернутися до парламенту експрем'єр Борис Джонсон зможе лише у разі, якщо хтось з чинних парламентаріїв поступиться йому місцем. Далі на черзі – збір 53 підписів під листом про недовіру Сунаку.

Джонсон може знову очолити уряд Британії

У Консервативній партії Британії назріває розкол. Частина консерваторів виступають за відставку чинного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і повернення на цю посаду його попередника Бориса Джонсона.

Це, на їхню думку, може врятувати Консервативну партію від поразки на наступних виборах, що проходитимуть у 2025 році: нині опитування показують, що лейбористи користуються удвічі більшою підтримкою виборців, аніж консерватори.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, усередині Консервативної партії обговорюється можливість повернення на пост прем'єра колишнього глави уряду Бориса Джонсона. Частина консерваторів переконана, що це єдиний шлях до порятунку партії від нищівної поразки на виборах у 2025 році. Адже останні соціологічні дослідження показують, що нині за лейбористів готові проголосувати 41-45% виборців, тоді як консерваторам збираються віддати свої голоси 22-29% британців.

Джонсон, вважає частина консерваторів, на відміну від Сунака, міг би скоротити цей розрив.

Проблема консерваторів полягає також у тому, що частина їхніх виборців можуть віддати свої голоси популістській Партії реформ, серед засновників якої – відомий прихильник ідеї виходу Британії з ЄС Найджел Фараж.

Через шість-вісім тижнів ми будемо мати в опитуваннях понад 15%, а торі-консерватори почнуть опускатися нижче 20%. У цей момент від п'яти до десяти депутатів зрозуміють, що гра закінчена, і перейдуть до нас. Тоді гра буде закінчена. Це буде останній уряд на нашій пам'яті, де торі мають більшість. Ми їх знищимо, – так прокоментував Фараж електоральні тенденції. Поширити

Зростання популярності цього політика вже обертається у реальне фінансування. Зокрема, кошти йому перераховують партійні донори, що зазвичай підтримували Консервативну партію. Так, одна з компаній, яка упродовж 20 років перерахувала Консервативній партії близько 640 тис фунтів стерлінгів, партію Фаража профінансувала одразу на 100 тис.

При цьому джерела Daily Mail зазначають, що Джонсона досі не повернули на посаду лише через відсутність мандата. Заміна Сунака на іншого політика з Палати громад ситуацію "швидше погіршить, ніж поліпшить".

Повернутися до парламенту харизматичний експрем'єр зможе лише у разі, якщо хтось з чинних парламентаріїв поступиться йому місцем. Далі на черзі – збір 53 підписів під листом про недовіру Сунаку. Водночас, розглядається також варіант з призначенням соратниці колишнього прем'єра Пріті Пател тимчасовим прем'єром.

На запит журналістів представник Джонсона відмовився говорити про його політичні амбіції.

Борис Джонсон наразі зайнятий написанням книги і він підтримує уряд, – зазначив представник політика. Поширити

Чому спалахнув конфлікт у Британії

Скандал розгорівся після того, як Борис Джонсон у колонці для газети The Spectator почав вимагати в уряду Британії припинити зволікати та надіслати ще більше зброї в Україну.

На його переконання, офіційний Лондон зобов'язаний прискорити надання військової підтримки Києву, інакше існує потенційний ризик катастрофічної перемоги російського диктатора.

Борис Джонсон також вкотре повторив, що не вірить у можливість досягти компромісу із Кремлем щодо завершення російсько-української війни.