У Бориса Джонсона есть шансы снова занять пост премьера Британии — Daily Mail

Вернуться в парламент экс-премьер Борис Джонсон сможет лишь в случае, если кто-то из действующих парламентариев уступит ему место. Далее на очереди – сбор 53 подписей под письмом о недоверии Сунаку.

Джонсон может снова возглавить правительство Британии

В Консервативной партии Британии назревает раскол. Часть консерваторов выступают за отставку действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака и возвращение на этот пост его предшественника Бориса Джонсона.

Это, по их мнению, может спасти Консервативную партию от поражения на следующих выборах, которые будут проходить в 2025 году: сейчас опросы показывают, что лейбористы пользуются вдвое большей поддержкой избирателей, чем консерваторы.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, внутри Консервативной партии обсуждается возможность возвращения на пост премьера бывшего главы правительства Бориса Джонсона. Часть консерваторов уверена, что это единственный путь к спасению партии от сокрушительного поражения на выборах в 2025 году. Ведь последние социологические исследования показывают, что сейчас за лейбористов готовы проголосовать 41-45% избирателей, в то время как консерваторам собираются отдать свои голоса 22-29% британцев.

Джонсон, полагает часть консерваторов, в отличие от Сунака, мог бы сократить этот разрыв.

Проблема консерваторов также состоит в том, что часть их избирателей могут отдать свои голоса популистской Партии реформ, среди учредителей которой – известный сторонник идеи выхода Британии из ЕС Найджел Фараж.

Через шесть-восемь недель мы будем иметь в опросах более 15%, а тори-консерваторы начнут опускаться ниже 20%. В этот момент от пяти до десяти депутатов поймут, что игра окончена, и перейдут к нам. Тогда игра будет окончена. Это будет последнее правительство в нашей памяти, где тори имеют большинство. Мы их уничтожим, – так прокомментировал Фараж электоральные тенденции. Поделиться

Рост популярности этого политика уже обращается в реальное финансирование. В частности, средства ему перечисляют партийные доноры, обычно поддерживавшие Консервативную партию. Так, одна из компаний, которая в течение 20 лет перечислила Консервативной партии около 640 тыс фунтов стерлингов, партию Фаража профинансировала сразу на 100 тыс.

При этом источники Daily Mail отмечают, что Джонсона до сих пор не вернули в должность только из-за отсутствия мандата. Замена Сунака на другого политика из Палаты общин ситуацию "скорее усугубит, чем улучшит".

Вернуться в парламент харизматичный экспремьер сможет только в случае, если кто-то из действующих парламентариев уступит ему место. Далее на очереди – сбор 53 подписей под письмом о недоверии Сунаку. В то же время рассматривается также вариант с назначением соратницы бывшего премьера Прити Пател временным премьером.

По запросу журналистов представитель Джонсона отказался говорить о его политических амбициях.

Борис Джонсон сейчас занят написанием книги и поддерживает правительство, – отметил представитель политика. Поделиться

Почему вспыхнул конфликт в Британии

Скандал разгорелся после того, как Борис Джонсон в колонке для газеты The Spectator потребовал у правительства Британии прекратить медлить и прислать еще больше оружия в Украину.

По его убеждению, официальный Лондон обязан ускорить оказание военной поддержки Киеву, в противном случае существует потенциальный риск катастрофической победы российского диктатора.

Борис Джонсон также повторил, что не верит в возможность достичь компромисса с Кремлем по завершению российско-украинской войны.