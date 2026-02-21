Борис Джонсон розкритикував Захід за "фундаментальну відсутність рішучості" у підтримці України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Путін ще не вірить або ще не переконаний, що Захід вважає надзвичайно важливою стратегічною метою для України стати вільною і незалежною європейською країною.
Головні тези:
- Борис Джонсон підкреслив фундаментальну відсутність рішучості Заходу у підтримці України.
- Повільне реагування на вторгнення Росії українську територію стало об'єктом критики політика.
Наша проблема полягає у фундаментальній відсутності рішучості щодо підтримки України — Джонсон
Про це він сказав у інтерв'ю ВВС разом з колишнім начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.
А на запитання, чи дозволили Велика Британія та західні союзники Путіну вторгнутися, не сприйнявши його агресію достатньо серйозно, Джонсон відповів:
Джонсон і Радакін згадали момент, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, і погодилися, що західні союзники були занадто повільними і обережними у наданні підтримки Україні.
Радакін охарактеризував тодішні дії союзників як «поступові» і сказав, що Україна вважала їх «занадто повільними і такими, що глибоко розчаровують — це напруження існувало протягом усього часу».
Джонсон заявив, що така обережність коштувала людських життів.
Він продовжив, що «загальна неоднозначність позиції Заходу» зашкодила Україні, додавши:
За його словами, Путіна підбадьорила нездатність Заходу покарати Башара Асада за використання хімічної зброї в Сирії.
Я думаю, що Путіна ще більше підбадьорило те, що він побачив в Афганістані в лютому 2022 року, і загальне відчуття, що Захід відступив. Він бачив ті жахливі кадри, як американці були змушені тікати з Афганістану, а Велика Британія також виводила свої війська, і це дійсно додало йому сміливості.
Джонсон, який був міністром закордонних справ і прем'єр-міністром протягом частини цього періоду, висловив жаль, що не вжив рішучіших заходів.
