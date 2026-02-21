Борис Джонсон розкритикував Захід за "фундаментальну відсутність рішучості" у підтримці України
Борис Джонсон розкритикував Захід за "фундаментальну відсутність рішучості" у підтримці України

Джерело:  BBC

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Путін ще не вірить або ще не переконаний, що Захід вважає надзвичайно важливою стратегічною метою для України стати вільною і незалежною європейською країною.

Головні тези:

  • Борис Джонсон підкреслив фундаментальну відсутність рішучості Заходу у підтримці України.
  • Повільне реагування на вторгнення Росії українську територію стало об'єктом критики політика.

Наша проблема полягає у фундаментальній відсутності рішучості щодо підтримки України — Джонсон

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС разом з колишнім начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

А на запитання, чи дозволили Велика Британія та західні союзники Путіну вторгнутися, не сприйнявши його агресію достатньо серйозно, Джонсон відповів:

Я так думаю. Бездіяльність у Криму була трагічною.

Джонсон і Радакін згадали момент, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, і погодилися, що західні союзники були занадто повільними і обережними у наданні підтримки Україні.

Радакін охарактеризував тодішні дії союзників як «поступові» і сказав, що Україна вважала їх «занадто повільними і такими, що глибоко розчаровують — це напруження існувало протягом усього часу».

Джонсон заявив, що така обережність коштувала людських життів.

Ми завжди безпідставно зволікали. У результаті ми дали українцям те, про що вони просили, і насправді це завжди було на їхню користь і на шкоду Путіну. Я маю на увазі, що єдиною людиною, яка страждає від ескалації, є Путін.

Він продовжив, що «загальна неоднозначність позиції Заходу» зашкодила Україні, додавши:

Якби ми мали чітку і просту позицію щодо України, а не нескінченні ухиляння і неясність, ми могли б врятувати ситуацію, ми могли б запобігти цьому вторгненню.

За його словами, Путіна підбадьорила нездатність Заходу покарати Башара Асада за використання хімічної зброї в Сирії.

Я думаю, що Путіна ще більше підбадьорило те, що він побачив в Афганістані в лютому 2022 року, і загальне відчуття, що Захід відступив. Він бачив ті жахливі кадри, як американці були змушені тікати з Афганістану, а Велика Британія також виводила свої війська, і це дійсно додало йому сміливості.

Джонсон, який був міністром закордонних справ і прем'єр-міністром протягом частини цього періоду, висловив жаль, що не вжив рішучіших заходів.

Справжня проблема з Україною полягає в тому, що Путін ще не вірить або ще не переконаний, що Захід вважає надзвичайно важливою стратегічною метою для України стати вільною і незалежною європейською країною. І доки він не побачить доказів нашої рішучості, я думаю, він просто продовжуватиме діяти. Ось у чому полягає наша проблема. У цій фундаментальній відсутності рішучості.

