"Притиснути Путіна". Борис Джонсон закликав Трампа зосередитися на протидії Росії

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що настав час для президента США Дональда Трампа «зняти зашморг з української шиї» та притиснути нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Борис Джонсон закликав Трампа притиснути Путіна

Експрем’єр Сполученого Королівства зауважив, що Путін під час атаки на Київ цього тижня, яку Джонсон назвав «актом найвищої зневаги», показав зневагу до західної громадської думки та свою повну зверхність до тих, хто намагається досягнути миру.

Путін вірить, що він перемагає. Він думає, помилково, я все ще сподіваюся і молюся, що привів Дональда Трампа туди, куди він хоче. Він думає, що йому немає чого боятися. Він вважає, що чим жорстокішим і більш насильницьким він буде, чим більше цивільних уб’є і покалічить своїми ракетами і безпілотниками, тим більше поваги викличе на Заході і тим більш заляканими і приниженими будемо ми усі.

Він зауважив, що пропозиція щодо «мирної» угоди, яку спецпредставник Трампа Стів Віткофф привіз із Москви була «неприхованою капітуляцією перед агресією». За словами Джонсона, нинішні пропозиції не передбачають ні надійних західних гарантій безпеки для України, ні надійного довгострокового плану військової допомоги з боку Заходу.

У цій угоді немає нічого, що могло б зупинити третє вторгнення. Все, що потрібно Путіну, – це відновити свої збройні сили, дочекатися наступного сприятливого моменту і завдати нового удару. Поширити

Він звернув увагу на есе Путіна про Україну від 2021 року, в якому лідер Кремля «затято заперечує існування окремої української ідентичності», а також на його інтерв’ю із американським телеведучим Такером Карлсоном, де він говорить, що Україна є «штучною країною».

Колишній британський прем’єр зазначив, що Путін може клястися Білому дому, що умови цієї угоди є останньою територіальною вимогою, яку він має висунути у Європі, і порівняв слова російського диктатора із заявою Адольфа Гітлера у 1938 році.

Гітлер брехав, так само як Путін брехав і брехав перед своїм вторгненням у 2022 році. Він бреше знову. Він хоче Київ, він хоче усе, і він готовий чекати, – підкреслив Джонсон, припустивши, що Путін міг би почекати до кінця президентства Трампа або проміжних виборів у 2026 році, щоб знову здійснити напад.

Він також зауважив, що поступки Путіну «не можуть і не будуть працювати». Вони абсолютно непотрібні, оскільки реальна позиція російського диктатора «набагато, набагато гірша, аніж прийнято вважати», додав Джонсон.

На думку британського політика, найбільша перевага Путіна не у військовій силі, а у «дивній та забобонній» вірі Заходу, попри усі докази, що Росії якимось чином судилося виграти війну проти України.

Чому люди продовжують це говорити? Це нісенітниця. Путін не переможе, і він не може перемогти. Він збудив в Україні патріотичні почуття, які не можуть і не будуть переможені. Поширити

Джонсон назвав два способи покращення поточних пропозицій щодо мирної угоди між Росією та Україною. Перший – відмовитися від будь-яких натяків на юридичне визнання захоплених Росією українських територій та повернутися до початкових пропозицій Трампа щодо припинення вогню та заморожування уздовж нинішньої лінії зіткнення «без запальної ерозії українського суверенітету і з перспективою остаточного повернення втрачених земель».

Другий спосіб – надання Україні «набагато більшої ясності» щодо довгострокової безпеки та захисту. Джонсон написав про можливість розміщення в Україні військ Великої Британії або інших «країн-однодумців», наявність десятирічного плану значної військової підтримки України з боку Заходу, а також про умову, за якої будь-якбудь-яке третє вторгнення Путіна спричинило б автоматичне членство України у НАТО.

Водночас за словами Джонсона, Путін зробить усе можливе, аби заблокувати описану ним угоду, оскільки знає, що якщо Україна виживе як незалежна держава, що вона й зробить за перелічених умов, вона «вислизне з його рук».