"Прижать Путина". Борис Джонсон призвал Трампа сосредоточиться на противодействии России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пора для президента США Дональда Трампа «снять удавку с украинской шеи» и прижать нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Борис Джонсон призвал Трампа прижать Путина

Экспремьер Соединенного Королевства отметил, что Путин во время атаки на Киев на этой неделе, которую Джонсон назвал «актом наивысшего пренебрежения», показал пренебрежение к западному общественному мнению и свое полное превосходство к тем, кто пытается достичь мира.

Путин верит, что он побеждает. Он думает ошибочно, я все еще надеюсь и молюсь, что привел Дональда Трампа туда, куда он хочет. Он думает, что ему нечего бояться. Он считает, что чем жестче и насильнее он будет, чем больше гражданских убьет и покалечит своими ракетами и беспилотниками, тем больше уважения вызовет на Западе и тем более запуганными и униженными будем мы все.

Он отметил, что предложение о «мирном» соглашении, которое спецпредставитель Трампа Стив Виткофф привез из Москвы, было «нескрываемой капитуляцией перед агрессией». По словам Джонсона, нынешние предложения не подразумевают ни надежных западных гарантий безопасности для Украины, ни надежного долгосрочного плана военной помощи со стороны Запада.

В этом соглашении нет ничего, что могло бы остановить третье вторжение. Все, что нужно Путину – это восстановить свои вооруженные силы, дождаться следующего благоприятного момента и нанести новый удар. Поделиться

Он обратил внимание на эссе Путина об Украине от 2021 года, в котором лидер Кремля «упорно отрицает существование отдельной украинской идентичности», а также на его интервью с американским телеведущим Такером Карлсоном, где он говорит, что Украина является «искусственной страной».

Бывший британский премьер отметил, что Путин может клясться Белому дому, что условия этого соглашения являются последним территориальным требованием, которое он должен предъявить в Европе, и сравнил слова российского диктатора с заявлением Адольфа Гитлера в 1938 году.

Гитлер врал, так же как Путин врал и врал перед своим вторжением в 2022 году. Он лжет снова. Он хочет Киев, он хочет все, и он готов ждать, – подчеркнул Джонсон, допустив, что Путин мог бы подождать до конца президентства Трампа или промежуточных выборов в 2026 году, чтобы снова совершить нападение.

Он также отметил, что уступки Путину "не могут и не будут работать". Они совершенно не нужны, поскольку реальная позиция российского диктатора «намного, гораздо хуже, чем принято считать», добавил Джонсон.

По мнению британского политика, наибольшее преимущество Путина не в военной силе, а в «странной и суеверной» вере Запада, несмотря на все доказательства того, что России каким-то образом суждено было выиграть войну против Украины.

Почему люди продолжают это говорить? Это чушь. Путин не победит и он не может победить. Он разбудил в Украине патриотические чувства, которые не могут и не будут побеждены. Поделиться

Джонсон назвал два способа улучшения текущих предложений по мирному соглашению между Россией и Украиной. Первый – отказаться от каких-либо намеков на юридическое признание захваченных Россией украинских территорий и вернуться к первоначальным предложениям Трампа по прекращению огня и заморозке вдоль нынешней линии столкновения «без воспалительной эрозии украинского суверенитета и с перспективой окончательного возвращения утраченных земель».

Второй способ – предоставление Украине «намного большей ясности» относительно долгосрочной безопасности и защиты. Джонсон написал о возможности размещения в Украине войск Великобритании или других «стран-единомышленников», наличии десятилетнего плана значительной военной поддержки Украины со стороны Запада, а также об условии, при котором любое третье вторжение Путина повлекло бы за собой автоматическое членство Украины в НАТО.

В то же время, по словам Джонсона, Путин сделает все возможное, чтобы заблокировать описанное им соглашение, поскольку знает, что если Украина выживет как независимое государство, что оно и сделает при перечисленных условиях, оно «выскользнет из его рук».