Борис Джонсон подверг критике Запад за "фундаментальное отсутствие решимости" в поддержке Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Борис Джонсон подверг критике Запад за "фундаментальное отсутствие решимости" в поддержке Украины

Джонсон
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин еще не верит или еще не убежден, что Запад считает важнейшей стратегической целью для Украины стать свободной и независимой европейской страной.

Главные тезисы

  • Борис Джонсон заявил о фундаментальном отсутствии решительности Запада в поддержке Украины, отметив медленное реагирование на вторжение России.
  • Он выразил сожаление по поводу отсутствия четкой позиции со стороны Запада, что могло бы предотвратить вторжение в Украину.

Наша проблема заключается в фундаментальном отсутствии решительности поддержки Украины — Джонсон

Об этом он сказал в интервью BBC вместе с бывшим начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

А на вопрос, разрешили ли Великобритания и западные союзники Путину вторгнуться, не восприняв его агрессию достаточно серьезно, Джонсон ответил:

Я так думаю. Бездействие в Крыму было трагическим.

Джонсон и Радакин вспомнили момент, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 г., и согласились, что западные союзники были слишком медленными и осторожными в оказании поддержки Украине.

Радакин охарактеризовал тогдашние действия союзников как «постепенные» и сказал, что Украина считала их «слишком медленными и глубоко разочаровывающими — это напряжение существовало на протяжении всего времени».

Джонсон заявил, что такая осторожность стоила человеческим жизням.

Мы всегда безосновательно медлили. В результате мы дали украинцам то, о чем они просили, и в действительности это всегда было в их пользу и в ущерб Путину. Я имею в виду, что единственным человеком, страдающим эскалацией, является Путин.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Британский политик

Он продолжил, что «общая неоднозначность позиции Запада» повредила Украине, добавив:

Если бы мы имели четкую и простую позицию по отношению к Украине, а не бесконечные уклонения и неясность, мы могли бы спасти ситуацию, мы могли бы предотвратить это вторжение.

По его словам, Путина подбодрила неспособность Запада наказать Башара Асада за использование химического оружия в Сирии.

Я думаю, что Путина еще больше приободрило то, что он увидел в Афганистане в феврале 2022 года, и общее ощущение, что Запад отступил. Он видел те ужасные кадры, как американцы были вынуждены бежать из Афганистана, а Великобритания также выводила свои войска, и это действительно придало ему смелость.

Джонсон, бывший министр иностранных дел и премьер-министр в течение части этого периода, выразил сожаление, что не принял более решительных мер.

Настоящая проблема с Украиной состоит в том, что Путин еще не верит или еще не убежден, что Запад считает важнейшей стратегической целью для Украины стать свободной и независимой европейской страной. И пока он не увидит доказательств нашей решимости, я думаю, он будет просто продолжать действовать. Вот в чем состоит наша проблема. В этом фундаментальном отсутствии решительности.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Борис Джонсон назвал единственный способ спасения Украины от Путина
Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину
Джонсон раскритиковал подход Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Прижать Путина". Борис Джонсон призвал Трампа сосредоточиться на противодействии России
Джонсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?