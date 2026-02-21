Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин еще не верит или еще не убежден, что Запад считает важнейшей стратегической целью для Украины стать свободной и независимой европейской страной.

Наша проблема заключается в фундаментальном отсутствии решительности поддержки Украины — Джонсон

Об этом он сказал в интервью BBC вместе с бывшим начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

А на вопрос, разрешили ли Великобритания и западные союзники Путину вторгнуться, не восприняв его агрессию достаточно серьезно, Джонсон ответил:

Я так думаю. Бездействие в Крыму было трагическим. Поделиться

Джонсон и Радакин вспомнили момент, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 г., и согласились, что западные союзники были слишком медленными и осторожными в оказании поддержки Украине.

Радакин охарактеризовал тогдашние действия союзников как «постепенные» и сказал, что Украина считала их «слишком медленными и глубоко разочаровывающими — это напряжение существовало на протяжении всего времени».

Джонсон заявил, что такая осторожность стоила человеческим жизням.

Мы всегда безосновательно медлили. В результате мы дали украинцам то, о чем они просили, и в действительности это всегда было в их пользу и в ущерб Путину. Я имею в виду, что единственным человеком, страдающим эскалацией, является Путин. Борис Джонсон Британский политик

Он продолжил, что «общая неоднозначность позиции Запада» повредила Украине, добавив:

Если бы мы имели четкую и простую позицию по отношению к Украине, а не бесконечные уклонения и неясность, мы могли бы спасти ситуацию, мы могли бы предотвратить это вторжение. Поделиться

По его словам, Путина подбодрила неспособность Запада наказать Башара Асада за использование химического оружия в Сирии.

Я думаю, что Путина еще больше приободрило то, что он увидел в Афганистане в феврале 2022 года, и общее ощущение, что Запад отступил. Он видел те ужасные кадры, как американцы были вынуждены бежать из Афганистана, а Великобритания также выводила свои войска, и это действительно придало ему смелость.

Джонсон, бывший министр иностранных дел и премьер-министр в течение части этого периода, выразил сожаление, что не принял более решительных мер.