Борис Джонсон подверг критике Запад за "фундаментальное отсутствие решимости" в поддержке Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин еще не верит или еще не убежден, что Запад считает важнейшей стратегической целью для Украины стать свободной и независимой европейской страной.
Главные тезисы
- Борис Джонсон заявил о фундаментальном отсутствии решительности Запада в поддержке Украины, отметив медленное реагирование на вторжение России.
- Он выразил сожаление по поводу отсутствия четкой позиции со стороны Запада, что могло бы предотвратить вторжение в Украину.
Наша проблема заключается в фундаментальном отсутствии решительности поддержки Украины — Джонсон
Об этом он сказал в интервью BBC вместе с бывшим начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.
А на вопрос, разрешили ли Великобритания и западные союзники Путину вторгнуться, не восприняв его агрессию достаточно серьезно, Джонсон ответил:
Джонсон и Радакин вспомнили момент, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 г., и согласились, что западные союзники были слишком медленными и осторожными в оказании поддержки Украине.
Радакин охарактеризовал тогдашние действия союзников как «постепенные» и сказал, что Украина считала их «слишком медленными и глубоко разочаровывающими — это напряжение существовало на протяжении всего времени».
Джонсон заявил, что такая осторожность стоила человеческим жизням.
Он продолжил, что «общая неоднозначность позиции Запада» повредила Украине, добавив:
По его словам, Путина подбодрила неспособность Запада наказать Башара Асада за использование химического оружия в Сирии.
Я думаю, что Путина еще больше приободрило то, что он увидел в Афганистане в феврале 2022 года, и общее ощущение, что Запад отступил. Он видел те ужасные кадры, как американцы были вынуждены бежать из Афганистана, а Великобритания также выводила свои войска, и это действительно придало ему смелость.
Джонсон, бывший министр иностранных дел и премьер-министр в течение части этого периода, выразил сожаление, что не принял более решительных мер.
