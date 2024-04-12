Борис Джонсон розкритикував зволікання Заходу щодо військової допомоги Україні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європу та США пришвидшитися у питанні підтримки України на полі бою з Росією.

Джонсон критикує ЄС та США за повільність у питанні допомоги Україні

За його словами, у 2024 році світ "стоїть на лезі ножа".

Про це йдеться у його щотижневій колонці в таблоїді Daily Mail.

Але чому така затримка? Що, чорт забирай, на нас найшло? Якщо війна в Україні закінчиться катастрофою, то це станеться лише з однієї причини — через хиткий, ухильний дрейф Заходу. Борис Джонсон Британський політик

Існує ризик того, що західні демократії невдовзі будуть принижені, а автократії в усьому світі через відсутність рішучості зі сторони наберуться сміливості.

Подумайте, що сталося б, якби — як передбачали багато експертів — Путіну вдалося здійснити свій бліцкриг у лютому 2022 року. Подумайте, що було б, якби він захопив усю Україну, включно з Києвом. Поширити

Джонсон пояснив, що це означало б кінець української демократії та створення васальної держави.

А щоб забезпечити покірність нового підкореного населення, Путін пішов би за огидним сценарієм, який він використовував у тих частинах України, які вже захопив: насильницька русифікація, систематичні вбивства всіх, хто чинить опір, і вивезення українських дітей в Росію для промивання мізків.

Окремо Борис Джонсон наголосив на критичній нестачі снарядів на фронті, застерігши, що невдовзі Харків, який перебуває під постійними російськими обстрілами, може перетворитися на Маріуполь.

По всій Європі розставлено близько 100 комплексів Patriot, які нічого не роблять. Чому? Якщо так триватиме і далі — постійні російські обстріли, недопостачання українців — то існує реальний ризик того, що Путін зможе організувати якийсь прорив цього літа і знову погнати свою бронетехніку на Київ. Поширити

За словами Джонсона, якщо Україна зазнає поразки, "це буде повним приниженням для Заходу".

Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги Україні у розмірі 60 млрд дол, а Німеччину — поставити Києву ракети Taurus.

Настав час для Заходу, в тому числі й для Британії, вирватися зі сну; відновити дух Рейгана і Тетчер і інвестувати в захист наших свобод. Найпростіший і найефективніший спосіб захистити свободу — це інвестувати зараз в оборону України.

Джонсон буде обговорювати з Трампом допомогу для України

Такою інформацією з журналістом поділився провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз.

Згідно з його даними, Джонсон обговорював з представниками Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.

Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами, — зазначив Скаліз. Поширити

Ба більше, повідомляється, що спікер-республіканець планує уже 12 квітня поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для зустрічі.

Спікер Палати представників США доволі довго проводив з ним консультації щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою — або принаймні щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета.

За словами сенатора Марквейна Малліна, Джонсон з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні.