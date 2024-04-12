Допомога США для України. Спікер Джонсон готується до активних дій

Наразі спікер Палати представників США Майк Джонсон проводить перемовини з командою Джо Байдена, готуючись до просування через Палату представників допомоги для України, а також Ізраїлю.
Джонсон буде обговорювати з Трампом допомогу для України
Такою інформацією з журналістом поділився провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз.
Згідно з його даними, Джонсон обговорював з представниками Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.
Ба більше, повідомляється, що спікер-республіканець планує уже 12 квітня поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для зустрічі.
Спікер Палати представників США доволі довго проводив з ним консультації щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою — або принаймні щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета.
За словами сенатора Марквейна Малліна, Джонсон з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні.
Україна погодиться на допомогу США у кредит
На переконання українського лідера Володимира Зеленського, Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні.
Однак офіційний Київ все ж готовий погодитися на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.
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