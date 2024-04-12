Допомога США для України. Спікер Джонсон готується до активних дій
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Допомога США для України. Спікер Джонсон готується до активних дій

Майк Джонсон
Джерело:  AP

Наразі спікер Палати представників США Майк Джонсон проводить перемовини з командою Джо Байдена, готуючись до просування через Палату представників допомоги для України, а також Ізраїлю.

Джонсон буде обговорювати з Трампом допомогу для України

Такою інформацією з журналістом поділився провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз.

Згідно з його даними, Джонсон обговорював з представниками Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.

Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами, — зазначив Скаліз.

Ба більше, повідомляється, що спікер-республіканець планує уже 12 квітня поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для зустрічі.

Спікер Палати представників США доволі довго проводив з ним консультації щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою — або принаймні щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета.

За словами сенатора Марквейна Малліна, Джонсон з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні.

Невідомо, чи висловить Трамп якусь політичну підтримку пакета, але Маллін сказав, що сподівається на підтримку колишнього президента, особливо зараз, коли на кону стоїть робота Джонсона.

Україна погодиться на допомогу США у кредит

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні.

Однак офіційний Київ все ж готовий погодитися на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.

"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Україна погодиться на допомогу США у кредит

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