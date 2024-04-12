Помощь США для Украины. Спикер Джонсон готовится к активным действиям

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон проводит переговоры с командой Джо Байдена, готовясь к продвижению через Палату представителей помощи для Украины, а также Израиля.
Джонсон будет обсуждать с Трампом помощь для Украины
Такой информацией с журналистом поделился ведущий республиканец Палаты представителей Стив Скализ.
Согласно его данным, Джонсон обсуждал с представителями Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и включать в себя несколько требований республиканцев.
Более того, сообщается, что спикер-республиканец планирует уже 12 апреля поехать в клуб бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для встречи.
Спикер Палаты представителей США довольно долго проводил с ним консультации по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой — или по крайней мере, чтобы не дать ему открыто выступить против этого пакета.
По словам сенатора Марквейна Маллина, Джонсон с Трампом "глубоко" обсудили пути продвижения помощи Украине.
Украина согласится на помощь США в кредит
По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, Конгресс США все же выделит дополнительную помощь Украине.
Однако официальный Киев готов согласиться на деньги в кредит при отсутствии других вариантов.
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