Помощь США для Украины. Спикер Джонсон готовится к активным действиям
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Политика
Дата публикации

Помощь США для Украины. Спикер Джонсон готовится к активным действиям

Майк Джонсон
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Источник:  AP

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон проводит переговоры с командой Джо Байдена, готовясь к продвижению через Палату представителей помощи для Украины, а также Израиля.

Джонсон будет обсуждать с Трампом помощь для Украины

Такой информацией с журналистом поделился ведущий республиканец Палаты представителей Стив Скализ.

Согласно его данным, Джонсон обсуждал с представителями Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и включать в себя несколько требований республиканцев.

Договоренности не было достигнуто. Очевидно, что договоренность должна быть достигнута не только с Белым домом, но и с нашими членами, — отметил Скализ.

Более того, сообщается, что спикер-республиканец планирует уже 12 апреля поехать в клуб бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для встречи.

Спикер Палаты представителей США довольно долго проводил с ним консультации по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой — или по крайней мере, чтобы не дать ему открыто выступить против этого пакета.

По словам сенатора Марквейна Маллина, Джонсон с Трампом "глубоко" обсудили пути продвижения помощи Украине.

Неизвестно, выразит ли Трамп какую-нибудь политическую поддержку пакету, но Маллин сказал, что надеется на поддержку бывшего президента, особенно сейчас, когда на кону стоит работа Джонсона.

Украина согласится на помощь США в кредит

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, Конгресс США все же выделит дополнительную помощь Украине.

Однако официальный Киев готов согласиться на деньги в кредит при отсутствии других вариантов.

Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А для чего эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Украина согласится на помощь США в кредит

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