Доверие под вопросом. Власти Польши публично упрекнули США из-за Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Доверие под вопросом. Власти Польши публично упрекнули США из-за Украины

Радослав Сикорский
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Источник:  CNN

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский пристыдил Конгресс США из-за длительных промедлений с решением о финансировании дальнейшей помощи Украине на фоне ее войны с Россией.

Польша пытается добиться от США позитивного решения по Украине

Польский дипломат обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украине уже не хватает ракет к ПВО и это чревато ухудшением гуманитарной ситуации.

Кроме того, он отмечает, что РФ полностью разрушила Трипольскую ТЭС.

Поэтому Радослав Сикорский призвал США немедленно разблокировать помощь для Украины.

Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. В скором времени украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев, - подчеркнул глава МИД Польши.

Он также напомнил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение… Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Сикорский ответил на упреки Трампа

Шеф польской дипломатии обращает внимание на то, что официальная Варшава уже тратит на оборону около 4% ВВП.

Именно так он отреагировал на упреки бывшего президента США Дональда Трампа о том, что лидеры вносят недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать и сейчас нужно, чтобы Штаты сделали то, что пообещал президент США.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Что также интересно, чуть позже польский дипломат в своем Twitter (X) распространил новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Вот ваше место в истории", отметив в твите Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

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