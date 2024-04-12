Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский пристыдил Конгресс США из-за длительных промедлений с решением о финансировании дальнейшей помощи Украине на фоне ее войны с Россией.

Польша пытается добиться от США позитивного решения по Украине

Польский дипломат обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украине уже не хватает ракет к ПВО и это чревато ухудшением гуманитарной ситуации.

Кроме того, он отмечает, что РФ полностью разрушила Трипольскую ТЭС.

Поэтому Радослав Сикорский призвал США немедленно разблокировать помощь для Украины.

Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. В скором времени украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев, - подчеркнул глава МИД Польши. Поделиться

Он также напомнил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение… Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Сикорский ответил на упреки Трампа

Шеф польской дипломатии обращает внимание на то, что официальная Варшава уже тратит на оборону около 4% ВВП.

Именно так он отреагировал на упреки бывшего президента США Дональда Трампа о том, что лидеры вносят недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать и сейчас нужно, чтобы Штаты сделали то, что пообещал президент США. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Что также интересно, чуть позже польский дипломат в своем Twitter (X) распространил новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Вот ваше место в истории", отметив в твите Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.