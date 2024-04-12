Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский пристыдил Конгресс США из-за длительных промедлений с решением о финансировании дальнейшей помощи Украине на фоне ее войны с Россией.
Польша пытается добиться от США позитивного решения по Украине
Польский дипломат обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украине уже не хватает ракет к ПВО и это чревато ухудшением гуманитарной ситуации.
Кроме того, он отмечает, что РФ полностью разрушила Трипольскую ТЭС.
Поэтому Радослав Сикорский призвал США немедленно разблокировать помощь для Украины.
Он также напомнил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.
Сикорский ответил на упреки Трампа
Шеф польской дипломатии обращает внимание на то, что официальная Варшава уже тратит на оборону около 4% ВВП.
Именно так он отреагировал на упреки бывшего президента США Дональда Трампа о том, что лидеры вносят недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.
Что также интересно, чуть позже польский дипломат в своем Twitter (X) распространил новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Вот ваше место в истории", отметив в твите Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
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