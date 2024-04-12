Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський присоромив Конгрес США через довготривалі зволікання з рішенням про фінансування подальшої допомоги Україні на тлі її війни з Росією.
Польща намагається добитися від США позитивного рішення щодо України
Польський дипломат звертає увагу на те, що станом на сьогодні Україні вже бракує ракет до ППО і це загрожує погіршенням гуманітарної ситуації.
Окрім того, він наголошує, що РФ повністю зруйнувала Трипільську ТЕС.
Саме тому Радослав Сікорський закликав США негайно розблокувати допомогу для України.
Він також підкреслив, що проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.
Сікорський відповів на докори Трампа
Шеф польської дипломатії звертає увагу на те, що офіційна Варшава вже витрачає на оборону близько 4% ВВП.
Саме так він відреагував на докори колишнього президента США Дональда Трампа про те, що лідери роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США.
Що також цікаво, трохи пізніше польський дипломат у своєму Twitter (X) поширив новину про повне руйнування Трипільської ТЕС з підписом "Оце ваше місце в історії", позначивши у твіті Кремль та спікера Палати представників США Майка Джонсона.
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