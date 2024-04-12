Борис Джонсон раскритиковал промедление Запада насчет военной помощи Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу и США ускориться в вопросе поддержки Украины на поле боя с Россией.
Джонсон критикует ЕС и США за медлительность в вопросе помощи Украине
По его словам, в 2024 году мир "стоит на лезвии ножа".
Об этом говорится в его еженедельной колонке в таблоиде Daily Mail.
Есть риск того, что западные демократии вскоре будут унижены, а автократии во всем мире из-за отсутствия решимости со стороны наберутся смелости.
Джонсон объяснил, что это означало бы конец украинской демократии и создание вассального государства.
А чтобы обеспечить покорность нового покоренного населения, Путин пошел бы по отвратительному сценарию, который он использовал в уже захвативших частях Украины: насильственная русификация, систематические убийства всех сопротивляющихся и вывоз украинских детей в Россию для промывания мозгов.
Отдельно Борис Джонсон отметил критическую нехватку снарядов на фронте, предупредив, что вскоре Харьков, находящийся под постоянными российскими обстрелами, может превратиться в Мариуполь.
По словам Джонсона, если Украина терпит поражение, "это будет полным унижением для Запада".
Он призвал Конгресс США скорейше одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 млрд долл, а Германию — поставить Киеву ракеты Taurus.
Пора для Запада, в том числе и для Британии, вырваться из сна; восстановить дух Рейгана и Тэтчер и инвестировать в защиту наших свобод. Самый простой и эффективный способ защитить свободу — инвестировать сейчас в оборону Украины.
Джонсон будет обсуждать с Трампом помощь для Украины
Такой информацией с журналистом поделился ведущий республиканец Палаты представителей Стив Скализ.
Согласно его данным, Джонсон обсуждал с представителями Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и включать в себя несколько требований республиканцев.
Более того, сообщается, что спикер-республиканец планирует уже 12 апреля поехать в клуб бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для встречи.
Спикер Палаты представителей США довольно долго проводил с ним консультации по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой или, по крайней мере, чтобы не дать ему открыто выступить против этого пакета.
По словам сенатора Марквейна Маллина, Джонсон с Трампом "глубоко" обсудили с Джонсоном пути продвижения помощи Украине.
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