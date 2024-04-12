Борис Джонсон раскритиковал промедление Запада насчет военной помощи Украине
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Борис Джонсон раскритиковал промедление Запада насчет военной помощи Украине

Джонсон
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Источник:  Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу и США ускориться в вопросе поддержки Украины на поле боя с Россией.

Джонсон критикует ЕС и США за медлительность в вопросе помощи Украине

По его словам, в 2024 году мир "стоит на лезвии ножа".

Об этом говорится в его еженедельной колонке в таблоиде Daily Mail.

Но почему такая задержка? Что, черт возьми, на нас нашло? Если война в Украине закончится катастрофой, то это произойдет только по одной причине — по шаткому, уклончивому дрейфу Запада.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Британский политик

Есть риск того, что западные демократии вскоре будут унижены, а автократии во всем мире из-за отсутствия решимости со стороны наберутся смелости.

Подумайте, что произошло бы, если бы, как предполагали многие эксперты, Путину удалось осуществить свой блицкриг в феврале 2022 года. Подумайте, что было бы, если бы он захватил всю Украину, включая Киев.

Джонсон объяснил, что это означало бы конец украинской демократии и создание вассального государства.

А чтобы обеспечить покорность нового покоренного населения, Путин пошел бы по отвратительному сценарию, который он использовал в уже захвативших частях Украины: насильственная русификация, систематические убийства всех сопротивляющихся и вывоз украинских детей в Россию для промывания мозгов.

Отдельно Борис Джонсон отметил критическую нехватку снарядов на фронте, предупредив, что вскоре Харьков, находящийся под постоянными российскими обстрелами, может превратиться в Мариуполь.

По всей Европе расставлено около 100 ничего не делающих комплексов Patriot. Почему? Если так будет продолжаться — постоянные российские обстрелы, недоснабжение украинцев — существует реальный риск того, что Путин сможет организовать какой-то прорыв этим летом и снова погнать свою бронетехнику на Киев.

По словам Джонсона, если Украина терпит поражение, "это будет полным унижением для Запада".

Он призвал Конгресс США скорейше одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 млрд долл, а Германию — поставить Киеву ракеты Taurus.

Пора для Запада, в том числе и для Британии, вырваться из сна; восстановить дух Рейгана и Тэтчер и инвестировать в защиту наших свобод. Самый простой и эффективный способ защитить свободу — инвестировать сейчас в оборону Украины.

Джонсон будет обсуждать с Трампом помощь для Украины

Такой информацией с журналистом поделился ведущий республиканец Палаты представителей Стив Скализ.

Согласно его данным, Джонсон обсуждал с представителями Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и включать в себя несколько требований республиканцев.

Договоренности не было достигнуто. Очевидно, что договоренность должна быть достигнута не только с Белым домом, но и с нашими членами, — отметил Скализ.

Более того, сообщается, что спикер-республиканец планирует уже 12 апреля поехать в клуб бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для встречи.

Спикер Палаты представителей США довольно долго проводил с ним консультации по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой или, по крайней мере, чтобы не дать ему открыто выступить против этого пакета.

По словам сенатора Марквейна Маллина, Джонсон с Трампом "глубоко" обсудили с Джонсоном пути продвижения помощи Украине.

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