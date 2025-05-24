Борис Джонсон удев'яте став батьком — народилася "чарівна Поппі"

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іще раз став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народилася четверта спільна дитина — дівчинка, яку назвали Поппі. Для Бориса вона стала дев'ятим нащадком.

У Джонсона народилася донечка Поппі

Про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.

Ласкаво просимо у світ, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Aka Попс, Поп Тарт, — оголосила породілля домашнє прізвисько дівчинки, на честь популярного печива. Поширити

Поппі з мамою

Я повірити не можу, яка ти гарненька та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані. Не певна, що я хоча би хвилину поспала, відколи ти народилася, бо не можу надивитися, яка ти цілковито чарівна.

Керрі розказала, як прийняли сестричку старші з Борисом діти: 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та Френк, якому в липні виповниться 2.

Вілф, Ромі та Френк більш ніж у захваті, особливо Ромі, яка страшенно хотіла молодшу сестру. Давайте сюди однакові сукні. Остання учасниця банди. Поширити

Джонсон з донечкою

Як відомо, Керрі — третя офіційна дружина Бориса Джонсона. Пара взяла шлюб у 2021-му.