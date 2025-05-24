Борис Джонсон удев'яте став батьком — народилася "чарівна Поппі"

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іще раз став батьком. У 60-річного політика та його дружини Керрі народилася четверта спільна дитина — дівчинка, яку назвали Поппі. Для Бориса вона стала дев'ятим нащадком.
Головні тези:
- Борис Джонсон знову став батьком: народилася дівчинка з прекрасним іменем Поппі.
- Керрі, дружина політика, оголосила про народження доньки в Instagram, поділившись милою фотографією.
У Джонсона народилася донечка Поппі
Про народження донечки 37-річна Керрі, яка не афішувала свою вагітність, повідомила у Instagram, поділившись фото з крихіткою.
Я повірити не можу, яка ти гарненька та крихітна. Почуваюся неймовірно щасливою. Ми всі абсолютно зачаровані. Не певна, що я хоча би хвилину поспала, відколи ти народилася, бо не можу надивитися, яка ти цілковито чарівна.
Керрі розказала, як прийняли сестричку старші з Борисом діти: 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та Френк, якому в липні виповниться 2.
Як відомо, Керрі — третя офіційна дружина Бориса Джонсона. Пара взяла шлюб у 2021-му.
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