Борис Джонсон в девятый раз стал отцом — родилась "прекрасная Поппи"

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон еще раз стал отцом. У 60-летнего политика и его жены Керри родился четвертый общий ребенок — девочка, которую назвали Поппи. Для Бориса она стала девятым потомком.
Главные тезисы
- Борис Джонсон впервые стал отцом девочки по имени Поппи.
- Его жена, Керри, объявила о рождении дочери в Instagram, поделившись милой фотографией.
У Джонсона родилась дочь Поппи
О рождении дочери 37-летняя Керри, которая не афишировала свою беременность, сообщила в Instagram, поделившись фото с крохой.
Я поверить не могу, как ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все совершенно очарованы. Не уверена, что я хотя бы минуту поспала, с тех пор как ты родилась, потому что не могу наглядеться, как ты совершенно обаятельна.
Керри рассказала, как приняли сестричку старшие с Борисом дети: 5-летний Уилфред, 3-летняя Роми и Фрэнк, которому в июле исполнится 2.
Как известно, Керри — третья официальная жена Бориса Джонсона. Пара вступила в брак в 2021-м.
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