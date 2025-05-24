Борис Джонсон в девятый раз стал отцом — родилась "прекрасная Поппи"
Категория
Мир
Дата публикации

Борис Джонсон в девятый раз стал отцом — родилась "прекрасная Поппи"

Джонсон
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Источник:  online.ua

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон еще раз стал отцом. У 60-летнего политика и его жены Керри родился четвертый общий ребенок — девочка, которую назвали Поппи. Для Бориса она стала девятым потомком.

Главные тезисы

  • Борис Джонсон впервые стал отцом девочки по имени Поппи.
  • Его жена, Керри, объявила о рождении дочери в Instagram, поделившись милой фотографией.

У Джонсона родилась дочь Поппи

О рождении дочери 37-летняя Керри, которая не афишировала свою беременность, сообщила в Instagram, поделившись фото с крохой.

Добро пожаловать в мир, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, родившаяся 21 мая. Aka Попс, Поп Тарт, — объявила роженица домашнее прозвище девочки, в честь популярного печенья.

Поппи с мамой

Я поверить не могу, как ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все совершенно очарованы. Не уверена, что я хотя бы минуту поспала, с тех пор как ты родилась, потому что не могу наглядеться, как ты совершенно обаятельна.

Керри рассказала, как приняли сестричку старшие с Борисом дети: 5-летний Уилфред, 3-летняя Роми и Фрэнк, которому в июле исполнится 2.

Уилф, Роми и Фрэнк более чем в восторге, особенно Роми, которая очень хотела младшую сестру. Давайте сюда одинаковые платья. Последняя участница банды.

Джонсон с дочерью

Как известно, Керри — третья официальная жена Бориса Джонсона. Пара вступила в брак в 2021-м.

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