Борітеся — поборете. В окупованому Криму патріоти відзначили день народження Шевченка

Опір окупаційному режиму у Криму продовжує набирати оберти. Так, активісти на півострові відзначили день народження Тараса Григоровича Шевченка.
Як патріоти у Криму відзначили день народження Шевченка
По окупованому Криму з'явилися написи з цитатами Кобзаря, а також листівки з творами великого поета та прозаїка. У суботу, 9 березня, минає 210 років з дня народження Тараса Шевченка.
Кримчани 9 березня також відзначали 210-й день народження символу української культури — Тараса Шевченка. Активісти руху "Жовта Стрічка" цього дня поширювали по окупованому півострову рядки з віршів Кобзаря.
Листівки, що символізують боротьбу України, з'явилися біля парку імені Тараса Шевченка у Сімферополі та Кримського федерального університету імені Володимира Вернадського.
У Києві читали вірші Шевченка
Іноземні дипломати разом із українцями 9 березня відзначили річницю дня народження Тараса Шевченка.
Своїми привітаннями вони поділилися у соцмережах.
Частина дипломатів українською декламувала вірші поета.
Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс опіблікував відео, на якому він читає вірш Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".
Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого українського поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу. Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на японську мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури, — відзначили у Посольстві Японії в Україні.
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі прочитав уривок твору Тараса Шевченка у день народження поета.
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