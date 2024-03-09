Боритесь – поборете. В оккупированном Крыму патриоты отметили день рождения Шевченко
Категория
Украина
Дата публикации

Боритесь – поборете. В оккупированном Крыму патриоты отметили день рождения Шевченко

Боритесь – поборете. В оккупированном Крыму патриоты отметили день рождения Шевченко
Читати українською
Источник:  Желтая Лента

Сопротивление оккупационному режиму в Крыму продолжает набирать обороты. Так, активисты на полуострове отметили день рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Как патриоты в Крыму отметили день рождения Шевченко

По оккупированному Крыму появились надписи с кобзарскими цитатами, а также открытки с произведениями великого поэта и прозаика. В субботу, 9 марта, исполняется 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

Крымчане 9 марта также отмечали 210-й день рождения символа украинской культуры — Тараса Шевченко. Активисты движения "Желтая Лента" в этот день распространяли по оккупированному полуострову строки из стихотворений Кобзаря.

Открытки, символизирующие борьбу Украины, появились у парка имени Тараса Шевченко в Симферополе и в Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского.

Тарас Шевченко — символ свободолюбия и непокоренности украинского народа, — написали в "Желтой Ленте".

В Киеве читали стихи Шевченко

Иностранные дипломаты вместе с украинскими 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.

Своими приветствиями они поделились в соцсетях.

Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.

В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".

Сегодня отмечаем 210-летие Дня рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта и художника, чьи произведения вдохновляют по всему миру. Творчество писателя переводили и переводят даже на японский язык! Его поэзия прикоснулась к сердцам японцев, переплетая наши культуры, — отметили в Посольстве Японии в Украине.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинор прочитал отрывок произведения Тараса Шевченко в день рождения поэта.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов
Премия
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченковская премия 2024 года. Кто получил награду
Офис Президента Украины
Премия
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео
Шевченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?