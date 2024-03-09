Боритесь – поборете. В оккупированном Крыму патриоты отметили день рождения Шевченко

Сопротивление оккупационному режиму в Крыму продолжает набирать обороты. Так, активисты на полуострове отметили день рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Как патриоты в Крыму отметили день рождения Шевченко

По оккупированному Крыму появились надписи с кобзарскими цитатами, а также открытки с произведениями великого поэта и прозаика. В субботу, 9 марта, исполняется 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

Крымчане 9 марта также отмечали 210-й день рождения символа украинской культуры — Тараса Шевченко. Активисты движения "Желтая Лента" в этот день распространяли по оккупированному полуострову строки из стихотворений Кобзаря.

Открытки, символизирующие борьбу Украины, появились у парка имени Тараса Шевченко в Симферополе и в Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского.

Тарас Шевченко — символ свободолюбия и непокоренности украинского народа, — написали в "Желтой Ленте". Поделиться

В Киеве читали стихи Шевченко

Иностранные дипломаты вместе с украинскими 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.

Своими приветствиями они поделились в соцсетях.

Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.

В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".

Happy Birthday, Taras Shevchenko



З днем народження, Тарасе Шевченку! pic.twitter.com/YaQImawFqQ — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) March 9, 2024

Сегодня отмечаем 210-летие Дня рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта и художника, чьи произведения вдохновляют по всему миру. Творчество писателя переводили и переводят даже на японский язык! Его поэзия прикоснулась к сердцам японцев, переплетая наши культуры, — отметили в Посольстве Японии в Украине.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинор прочитал отрывок произведения Тараса Шевченко в день рождения поэта.