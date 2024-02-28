Боротьба України та народів Північного Кавказу проти агресії РФ. У Києві пройшла конференція

28 лютого у Києві пройшла міжнародна конференція "Історична пам'ять та сучасна боротьба: переосмислення минулого, протистояння сьогоденню", яка була присвячена супротиву України та народів Північного Кавказу загарбницькій політиці Росії. Про це повідомляє кореспондент online.ua з місця події.
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Що важливо розуміти, саме у 2024 році ми згадуємо ключові моменти спільного опору РФ:
80 років з дня депортації чеченців та інгушів
30 років з початку російсько-чеченської війни
10 років з початку російсько-української війни.
На конференції були присутні представники влади України, Чеченської Республіки, Меджлісу і кримськотатарського народу.
Учасники міжнародної конференції проаналізували історичну перспективу та сучасне становище в контексті російського імперіалізму; обговорили ризик переходу російсько-української війни у Третю світову, а також вплив дії РФ на світову стабільність.
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Спікери проводили паралелі і наголошували, що загарбницька тактика Росії залишається незмінною протягом десятиліть.
Саме тому міжнародна спільнота повинна об’єднатись, адже поразка України стане поразкою для всього світу.
З заявою з цього приводу виступив голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.
Позицію Ахмеда Закаєва підтримав президент міжнародного суспільно-політичного руху "Асамблея народів Кавказу" Руслан Кутаєв.
Він закликав світ ніколи не забувати, як багато горя принесла Росія для різних країн світу та різних народів.
На переконання радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, народи Північного Кавказу ніколи не залишать український народ сам на сам з агресією Росії, а також допоможуть остаточно знищити путінський режим.
Також з заявою виступив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Він переконаний у тому, що принципи міжнародного права ніколи не будуть скасовані чи реформовані за примхами Росії.
Під час конференції військових народів Північного Кавказу, які воюють за Україну у Збройних Силах, нагородили почесними орденами.
Окрім того, українські діти, які постраждали від російської агресії та досі проходять лікування та реабілітацію передали українському уряду й президенту Володимиру Зеленському український герб та герб вільної Ічкерії, які були зроблені із залишків російських снарядів.
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