Боротьба України та народів Північного Кавказу проти агресії РФ. У Києві пройшла конференція

28 лютого у Києві пройшла міжнародна конференція "Історична пам'ять та сучасна боротьба: переосмислення минулого, протистояння сьогоденню", яка була присвячена супротиву України та народів Північного Кавказу загарбницькій політиці Росії. Про це повідомляє кореспондент online.ua з місця події.

Україна та народи Північного Кавказу єдині у боротьбі з країною-агресоркою Росією

Що важливо розуміти, саме у 2024 році ми згадуємо ключові моменти спільного опору РФ:

80 років з дня депортації чеченців та інгушів

30 років з початку російсько-чеченської війни

10 років з початку російсько-української війни.

Фото: online.ua

На конференції були присутні представники влади України, Чеченської Республіки, Меджлісу і кримськотатарського народу.

Учасники міжнародної конференції проаналізували історичну перспективу та сучасне становище в контексті російського імперіалізму; обговорили ризик переходу російсько-української війни у Третю світову, а також вплив дії РФ на світову стабільність.

Фото: online.ua

Україна та народи Північного Кавказу закликають світ зупинити РФ

Спікери проводили паралелі і наголошували, що загарбницька тактика Росії залишається незмінною протягом десятиліть.

Саме тому міжнародна спільнота повинна об’єднатись, адже поразка України стане поразкою для всього світу.

Фото: online.ua

З заявою з цього приводу виступив голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

У Росії є лише одне гасло — "підкорити чи знищити". Якщо ми сьогодні не підтримаємо Україну, якщо ми не зламаємо хребет цьому звірові, то він не зупиниться, наш народ знає це на своєму досвіді. Ми повинні докласти всіх наших зусиль, щоб Україна перемогла. Адже Україна не має шансів програти. Тож, український народе, ми будемо з вами до кінця! Перемога України — перемога всього цивілізованого світу. Ахмед Закаєв Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія

Ахмед Закаєв (Фото: online.ua)

Позицію Ахмеда Закаєва підтримав президент міжнародного суспільно-політичного руху "Асамблея народів Кавказу" Руслан Кутаєв.

Він закликав світ ніколи не забувати, як багато горя принесла Росія для різних країн світу та різних народів.

Причиною цьому всьому, всіх цих бід, це “русскій мір”. Він знищує, стирає всіх, хто проти, хто не хоче підкорятися. Є дві речі, які Росія ніколи не пробачить Україні та Чечні: наші народи ламали і продовжують ламати це поняття «русскій мір» і ми доведемо цю справу до кінця, — підкреслив Руслан Кутаєв. Поширити

На переконання радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, народи Північного Кавказу ніколи не залишать український народ сам на сам з агресією Росії, а також допоможуть остаточно знищити путінський режим.

Сьогодні важливо все довести до кінця. Треба обов’язково пояснити нашим друзям — із західної демократії, що вони наступні. Я не сумніваюсь, що ваші народи (народи Північного Кавказу — ред.) будуть з Україною до кінця, і будуть воювати з нами до кінця. Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України

Також з заявою виступив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він переконаний у тому, що принципи міжнародного права ніколи не будуть скасовані чи реформовані за примхами Росії.

Відповідно, ті правила, які РФ намагається застосовувати у всьому світі за допомогою сили, є не тільки незаконними, але й загрожують існуванню людської цивілізації. Тому Росія неодмінно понесе покарання за все, що накоїла, — наголосив Чубаров. Поширити

Під час конференції військових народів Північного Кавказу, які воюють за Україну у Збройних Силах, нагородили почесними орденами.

Окрім того, українські діти, які постраждали від російської агресії та досі проходять лікування та реабілітацію передали українському уряду й президенту Володимиру Зеленському український герб та герб вільної Ічкерії, які були зроблені із залишків російських снарядів.