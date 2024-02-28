Борьба Украины и народов Северного Кавказа против агрессии РФ. В Киеве прошла конференция

28 февраля в Киеве прошла международная конференция "Историческая память и современная борьба: переосмысление прошлого, противостояние настоящему", посвященная сопротивлению Украины и народов Северного Кавказа захватнической политике России. Об этом сообщает корреспондент online.ua, который присутствовал на конференции.

Украина и народы Северного Кавказа едины в борьбе со страной-агрессоркой Россией

Что важно понимать, именно в 2024 году мы вспоминаем ключевые моменты совместного сопротивления РФ:

80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей

30 лет с начала российско-чеченской войны

10 лет с начала российско-украинской войны.

Фото: online.ua

На конференции присутствовали представители власти Украины, Чеченской Республики, Меджлиса и крымскотатарского народа.

Участники международной конференции проанализировали историческую перспективу и современное положение в контексте российского империализма; обсудили риск перехода российско-украинской войны в Третью мировую, а также влияние действий РФ на мировую стабильность.

Фото: online.ua

Украина и народы Северного Кавказа призывают мир остановить РФ

Спикеры проводили параллели и отмечали, что захватническая тактика России остается неизменной в течение десятилетий.

Поэтому международное сообщество должно объединиться, ведь поражение Украины станет поражением для всего мира.

Фото: online.ua

С заявлением по этому поводу выступил глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

Для России только один лозунг — “покорить или истребить”. Если мы сегодня не поддержим Украину, если мы не сломаем хребет этому зверю, то он не остановиться, наш народ как никто знает это. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы Украина победила. Ведь у Украины нет шансов проиграть. Поэтому, Украинский народ, мы будем с вами до конца. Победа Украины — победа всего цивилизованного мира. Ахмед Закаев Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия

Ахмед Закаев (Фото: online.ua)

Позицию Ахмеда Закаева поддержал президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Он призвал мир никогда не забывать, как много горя принесла Россия для разных стран мира и разных народов.

Причиной этому всему, этих всех бед, является русский мир. Он уничтожает, стирает всех, кто против, кто не хочет покоряться. Есть две вещи, которые Россия никогда не простить Украине и Чечне: наши народы ломали и продолжают ломать это понятие «русский мир», и мы доведем это дело до конца, — подчеркнул Руслан Кутаев. Поделиться

По убеждению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, народы Северного Кавказа никогда не оставят украинский народ один на один с агрессией России, а также помогут окончательно уничтожить путинский режим.

Сегодня важно все довести до конца. Надо обязательно объяснить нашим друзьям из западной демократии, что они следующие. Я не сомневаюсь, что ваши народы (народы Северного Кавказа — ред.) будут с Украиной до конца, и будут воевать с нами до конца. Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Украины

Также с заявлением выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он убежден в том, что принципы международного права никогда не будут отменены или реформированы из-за капризов России.

Соответственно, те правила, которые РФ пытается применять во всем мире посредством силы, не только незаконны, но и угрожают существованию человеческой цивилизации. Поэтому Россия непременно понесет наказание за все, что натворила, — отметил Чубаров. Поделиться

В ходе конференции военных народов Северного Кавказа, воюющих за Украину в Вооруженных Силах, наградили почетными орденами.

Кроме того, украинские дети, пострадавшие от российской агрессии и которые до сих пор проходят лечение и реабилитацию, передали украинскому правительству и президенту Владимиру Зеленскому украинский герб и герб свободной Ичкерии, сделанные из остатков российских снарядов.