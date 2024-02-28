Борьба Украины и народов Северного Кавказа против агрессии РФ. В Киеве прошла конференция

28 февраля в Киеве прошла международная конференция "Историческая память и современная борьба: переосмысление прошлого, противостояние настоящему", посвященная сопротивлению Украины и народов Северного Кавказа захватнической политике России. Об этом сообщает корреспондент online.ua, который присутствовал на конференции.
Украина и народы Северного Кавказа едины в борьбе со страной-агрессоркой Россией
Что важно понимать, именно в 2024 году мы вспоминаем ключевые моменты совместного сопротивления РФ:
80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей
30 лет с начала российско-чеченской войны
10 лет с начала российско-украинской войны.
На конференции присутствовали представители власти Украины, Чеченской Республики, Меджлиса и крымскотатарского народа.
Участники международной конференции проанализировали историческую перспективу и современное положение в контексте российского империализма; обсудили риск перехода российско-украинской войны в Третью мировую, а также влияние действий РФ на мировую стабильность.
Украина и народы Северного Кавказа призывают мир остановить РФ
Спикеры проводили параллели и отмечали, что захватническая тактика России остается неизменной в течение десятилетий.
Поэтому международное сообщество должно объединиться, ведь поражение Украины станет поражением для всего мира.
С заявлением по этому поводу выступил глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.
Позицию Ахмеда Закаева поддержал президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев.
Он призвал мир никогда не забывать, как много горя принесла Россия для разных стран мира и разных народов.
По убеждению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, народы Северного Кавказа никогда не оставят украинский народ один на один с агрессией России, а также помогут окончательно уничтожить путинский режим.
Также с заявлением выступил Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Он убежден в том, что принципы международного права никогда не будут отменены или реформированы из-за капризов России.
В ходе конференции военных народов Северного Кавказа, воюющих за Украину в Вооруженных Силах, наградили почетными орденами.
Кроме того, украинские дети, пострадавшие от российской агрессии и которые до сих пор проходят лечение и реабилитацию, передали украинскому правительству и президенту Владимиру Зеленскому украинский герб и герб свободной Ичкерии, сделанные из остатков российских снарядов.
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