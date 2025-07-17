Боротьба з БпЛА. BAE Systems розробляє інноваційний дрон Malloy T-150
Категорія
Технології
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Боротьба з БпЛА. BAE Systems розробляє інноваційний дрон Malloy T-150

дрон
Джерело:  Reuters

Компанія BAE Systems з Британії розробляє нову зброю на базі безпілотника, щоб запропонувати арміям дешевший засіб боротьби з дронами. Це відповідь на виклики, які продемонструвала війна Росії проти України, де БпЛА стали ключовим елементом бойових дій.

Головні тези:

  • Дрон Malloy T-150 від BAE Systems озброєний лазерною системою наведення APKWS для запуску ракет, що робить його ефективним у боротьбі з дронами.
  • Нова платформа від BAE Systems є більш доступною альтернативою дорогим системам ППО, що привертає увагу армій світу.
  • Бойовий модуль дрона може бути знятий за годину, що дає можливість використовувати апарат для різних цілей, включаючи перевезення вантажів та розвідку.

BAE Systems розробляє інноваційний дрон Malloy T-150

Дрон Malloy T-150 оснащений лазерною системою наведення APKWS, яка дає змогу запускати 70-міліметрові ракети. Під час випробувань ця комбінація успішно вразила інший дрон.

Новий дрон позиціонується як доступна альтернатива дорогим системам ППО, таким як Patriot від Raytheon. Представник BAE Systems Ентоні Грегорі зазначив, що вартість боєприпасів для нової платформи становить тисячі доларів, тоді як ракети Patriot — сотні тисяч.

Попит на такі системи посилився після масового застосування дронів Росією проти України, а також Іраном проти Ізраїлю. Це спонукало BAE запропонувати більш економічне і мобільне рішення.

Бойовий модуль може бути знятий з дрона менш ніж за годину, що дає змогу використовувати апарат для інших цілей. Наприклад, його можна застосовувати для перевезення вантажів або повітряної розвідки.

Дрон уже використовується морською піхотою США і британським Королівським флотом для доставки обладнання між кораблями, замінюючи частину операцій з вертольотами.

Компанія BAE придбала британську Malloy Aeronautics минулого року. Це дало змогу розширити розробки у сфері важких дронів. Випробування нової платформи пройшли в червні в штаті Юта з використанням комплектуючих від американського підрозділу BAE.

Очікуючи зростання попиту, компанія має намір налагодити виробництво електромоторів у Великій Британії. Зараз їх закуповують у Китаї, але BAE прагне повністю "перенести" ланцюжок поставок у дружні країни.

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