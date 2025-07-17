Борьба с БПЛА. BAE Systems разрабатывает инновационный дрон Malloy T-150

Компания BAE Systems из Британии разрабатывает новое оружие на базе беспилотника, чтобы предложить армиям более дешевое средство борьбы с дронами. Это ответ на вызовы, которые продемонстрировала война России против Украины, где БПЛА стали ключевым элементом боевых действий.
Главные тезисы
- Дрон Malloy T-150 от BAE Systems представляет собой инновационное средство борьбы с БПЛА, оснащенное лазерной системой наведения APKWS для ракетных ударов.
- Новая платформа дрона обещает быть более доступной и эффективной в сравнении с дорогостоящими системами ПВО, привлекая внимание вооруженных сил мира.
- Боевой модуль дрона может быть легко снят и заменен за час, что делает его универсальным средством для различных целей, включая перевозку грузов и разведку.
BAE Systems разрабатывает инновационный дрон Malloy T-150
Дрон Malloy T-150 оснащен лазерной системой наведения APKWS, позволяющей запускать 70-миллиметровые ракеты. В ходе испытаний эта комбинация успешно поразила другой дрон.
Представитель BAE Systems Энтони Грегори отметил, что стоимость боеприпасов для новой платформы составляет тысячи долларов, тогда как ракеты Patriot — сотни тысяч.
Спрос на такие системы усилился после массового применения дронов Россией против Украины, а также Ираном против Израиля. Это побудило BAE предложить более экономичное и мобильное решение.
Дрон уже используется морской пехотой США и британским Королевским флотом для доставки оборудования между кораблями, заменяя часть сделок с вертолетами.
Компания BAE приобрела британскую Malloy Aeronautics в прошлом году. Это позволило расширить разработки в сфере тяжелых дронов. Испытания новой платформы прошли в июне в штате Юта с использованием комплектующих американского подразделения BAE.
Ожидая растущего спроса, компания намерена наладить производство электромоторов в Великобритании. Сейчас их закупают в Китае, но BAE стремится полностью "перенести" цепочку поставок в дружеские страны.
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