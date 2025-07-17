Борьба с БПЛА. BAE Systems разрабатывает инновационный дрон Malloy T-150

Компания BAE Systems из Британии разрабатывает новое оружие на базе беспилотника, чтобы предложить армиям более дешевое средство борьбы с дронами. Это ответ на вызовы, которые продемонстрировала война России против Украины, где БПЛА стали ключевым элементом боевых действий.

BAE Systems разрабатывает инновационный дрон Malloy T-150

Дрон Malloy T-150 оснащен лазерной системой наведения APKWS, позволяющей запускать 70-миллиметровые ракеты. В ходе испытаний эта комбинация успешно поразила другой дрон.

Представитель BAE Systems Энтони Грегори отметил, что стоимость боеприпасов для новой платформы составляет тысячи долларов, тогда как ракеты Patriot — сотни тысяч.

Спрос на такие системы усилился после массового применения дронов Россией против Украины, а также Ираном против Израиля. Это побудило BAE предложить более экономичное и мобильное решение.

Боевой модуль может быть снят с дрона менее чем через час, что позволяет использовать аппарат для других целей. К примеру, его можно применять для перевозки грузов или воздушной разведки. Поделиться

Дрон уже используется морской пехотой США и британским Королевским флотом для доставки оборудования между кораблями, заменяя часть сделок с вертолетами.

Компания BAE приобрела британскую Malloy Aeronautics в прошлом году. Это позволило расширить разработки в сфере тяжелых дронов. Испытания новой платформы прошли в июне в штате Юта с использованием комплектующих американского подразделения BAE.

Ожидая растущего спроса, компания намерена наладить производство электромоторов в Великобритании. Сейчас их закупают в Китае, но BAE стремится полностью "перенести" цепочку поставок в дружеские страны.