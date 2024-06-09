Мінмолодьспорту розробило положення щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних
Категорія
Спорт
Дата публікації

Мінмолодьспорту розробило положення щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних

Мінмолодьспорту
Джерело:  Міністерство молоді та спорту

Міністерство молоді та спорту України розробило положення для федерацій щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Головні тези:

  • У разі неповернення члена офіційної делегації можуть застосовуватися покарання, такі як виключення з національної збірної та оголошення у міжнародний розшук.
  • Положення Мінмолодьспорту спрямоване на переломлення тренду ухилянства серед військовозобов'язаних учасників спортивних змагань .
  • Ініціативи Міністерства молоді та спорту сприятимуть врегулюванню ситуації з ухилянством та збільшенню свідомості щодо важливості виконання військового обов'язку.
  • Заступник командира батальйону Маґура надає поради щодо боротьби з ухилянтством, вказуючи на необхідність жорстких заходів та популяризацію військової служби.

У Мінмолодьспорту знайшли спосіб боротьби з ухилянтами

У документі зазначається, що державний орган формує склад учасників заходу чи змагання, а також визначає відповідальну за повернення офіційної делегації особу.

Положення Мінмолодьспорту

Визначено також конкретний перелік дій, яким у Мінмолоді та спорту збираються послуговуватися у разі неповернення члена офіційної делегації України.

Положення Мінмолодьспорту

Серед покарань, які можуть загрожувати особам та суб'єктам, які ті представляють, у разі неповернення в Україну, зазначаються:

  • Виключення зі складу національної збірної;

  • Можливість позбавлення статусу національної тієї чи іншої федерації;

  • Оголошення у міжнародний розшук.

Положення Мінмолодьспорту

Раніше тренер Чорноморця не повернувся зі зборів, і втік за кордон, екс-наставник Олександрії розповів про те, як виїхав із України, а український спортсмен не повернувся на Батьківщину після чемпіонату світу, щоб уникнути мобілізації.

Як знищити тренд ухилянтства. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” дав кілька важливих порад

На думку заступника командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина в інтерв'ю Online.UA, в Україні мають прийматись жорсткі рішення по відношенню до тих, хто ухиляється від мобілізації та виконання військового обов'язку, аби переломити тренд ухилянства.

Так само треба популяризувати, мабуть, саме військовослужбовців. Пояснювати, чому долучатися до лав ЗСУ йти воювати — це необхідно, це правильно. І таким чином просто зробити противагу цьому тренду охилянства, — пояснює Олександр “Геній” Ширшин.

Олександр “Генія” Ширшин

Олександр “Генія” Ширшин

Командир батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Замкомбата 47 ОМБр також зазначив, що його обурюють деякі заяви від цивільних українців стосовно мобілізації та участі у війні.

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