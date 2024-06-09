Министерство молодежи и спорта Украины разработало положения для федераций по выезду за границу военнообязанных мужчин.
Главные тезисы
- В случае невозвращения члена официальной делегации могут применяться наказания, такие как исключение из сборной и объявления в международный розыск.
- Положение Минмолодежьспорта направлено на преломление тренда уклонения среди военнообязанных участников спортивных соревнований.
- Инициативы Министерства молодежи и спорта будут способствовать урегулированию ситуации с уклонением и увеличению сознания о важности выполнения воинского долга.
- Заместитель командира батальона " Магура " дает советы по борьбе с уклонением, указывая на необходимость жестких мер и популяризацию военной службы.
В Минмолодежьспорта нашли способ борьбы с уклонителями
В документе отмечается, что государственный орган формирует состав участников мероприятия или соревнования, а также определяет ответственное за возвращение официальной делегации лицо.
Определен также конкретный перечень действий, которым в Минмолоде и спорте собираются использовать в случае невозвращения члена официальной делегации Украины.
Среди наказаний, которые могут угрожать представляющим лицам и субъектам в случае невозвращения в Украину, отмечаются:
исключение из состава национальной сборной;
возможность лишения статуса государственной той либо другой федерации;
Объявление в международный розыск.
Ранее тренер Черноморца не вернулся из собрания, и сбежал за границу, экс-наставник Александрии рассказал о том, как уехал из Украины, а украинский спортсмен не вернулся на Родину после чемпионата мира во избежание мобилизации.
Как уничтожить тренд уклонения. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" дал несколько важных советов
По мнению заместителя командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина в интервью Online.UA, в Украине должны приниматься жесткие решения по отношению к уклоняющимся от мобилизации и исполнения воинской обязанности, чтобы переломить тренд уклонения.
Замкомбат 47 ОМБр также отметил, что его возмущают некоторые заявления от гражданских украинцев относительно мобилизации и участия в войне.
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