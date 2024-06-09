Министерство молодежи и спорта Украины разработало положения для федераций по выезду за границу военнообязанных мужчин.

В Минмолодежьспорта нашли способ борьбы с уклонителями

В документе отмечается, что государственный орган формирует состав участников мероприятия или соревнования, а также определяет ответственное за возвращение официальной делегации лицо.

Положение Минмолодежьспорта

Определен также конкретный перечень действий, которым в Минмолоде и спорте собираются использовать в случае невозвращения члена официальной делегации Украины.

Положение Минмолодежьспорта

Среди наказаний, которые могут угрожать представляющим лицам и субъектам в случае невозвращения в Украину, отмечаются:

исключение из состава национальной сборной;

возможность лишения статуса государственной той либо другой федерации;

Объявление в международный розыск.

Положение Минмолодежьспорта

Ранее тренер Черноморца не вернулся из собрания, и сбежал за границу, экс-наставник Александрии рассказал о том, как уехал из Украины, а украинский спортсмен не вернулся на Родину после чемпионата мира во избежание мобилизации.

Как уничтожить тренд уклонения. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" дал несколько важных советов

По мнению заместителя командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина в интервью Online.UA, в Украине должны приниматься жесткие решения по отношению к уклоняющимся от мобилизации и исполнения воинской обязанности, чтобы переломить тренд уклонения.

Так же нужно популяризировать, пожалуй, именно военнослужащих. Объяснять, почему присоединяться к ВСУ идти воевать — это необходимо, это правильно. И таким образом просто сделать противовес этому тренду охилянства, — объясняет Александр "Гений" Ширшин. Александр "Гения" Ширшин Командир батальона 47 ОМБр "Магура"

Замкомбат 47 ОМБр также отметил, что его возмущают некоторые заявления от гражданских украинцев относительно мобилизации и участия в войне.