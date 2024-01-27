Bosch розробляє систему захисту творів мистецтва через унікальний цифровий відбиток

Технологія під назвою Origify була розроблена компанією Bosch у 2017 році. Ця система оптичного розпізнавання для виявлення фальшивих запчастин в автомобільній та аерокосмічній промисловості тепер адаптована під знаходження підроблених картин або скульптур.

Унікальний цифровий відбиток допоможе захистити твори мистецтва

Німецька компанія Bosch розробляє систему, яка захищатиме твори мистецтва унікальним цифровим відбитком. Це має допомогти у виявленні підробок.

Про це повідомило The Guardian.

Технологія Origify розроблена компанією Bosch у 2017 році. Це система оптичного розпізнавання, яку винайшли для виявлення підроблених запчастин в автомобільній та аерокосмічній промисловості. І вона тепер адаптована під іншого виду крадіжки. Технологія зможе виявляти підроблені мистецькі твори.

Етикетки чи інше маркування на предметах продажу не завжди надійні, їх можна підробити, окрім того, деякі деталі надто малі, аби приклеїти етикетку. Технологія Bosch полягає в тому, що відзнімається структура поверхні того чи іншого предмета, і потім цей цифровий відбиток зберігається і дозволяє здійснити автентифікацію за допомогою застосунку для смартфонів, – йдеться на сайті виробника. Поширити

Винахідник технології Origify Олівер Стейнбіс – поціновувач мистецтва. Він відкрив, що така система захисту дієва для картин, гравюр та скульптури. Стейнбіс запропонував технологію службам безпеки європейських музеїв.

Розробники кажуть, що за допомогою адаптованої Origify музейники за лічені секунди зможуть визначити, чи замінили оригінальну роботу на підробку.

theguardian.com

The Guardian розповідає про випадок заміни картини на підробку. Це сталося не так давно, у вересні 2023 року в Німеччині. Співробітник мюнхенського музею вкрав картину художника Франца фон Штука Es war einmal ("Колись давно") 1891 року, створену за мотивами казки "Принц-жаба".

Він замінив її підробкою і продав оригінал на аукціоні за 70 тис євро. Йому вдалося викрасти ще 3 картини німецьких художників 19 століття, 2 з яких він продав. Його згодом викрили – злочинцю призначили 21 місяць умовного ув'язнення, він також має відшкодувати понад 60 тис євро.

Знайдена одна з останніх картин Густава Клімта

Першим інформацію про знахідку опублікував аукціонний дім Im Kinsky.

Там звернули увагу на те, що картина такої рідкісності, художньої значущості та цінності не була доступна на артринку Центральної Європи протягом десятиліть.

Що важливо розуміти, "Портрет фройляйн Лізер" – одна з останніх робіт Клімта.

За словами фахівців, єдина відома чорно-біла фотографія картини зберігається в архівах Австрійської національної бібліотеки.

За попередніми даними, її зробили ще століття тому. Після цього її доля була невідомою, але сім'я нинішніх власників володіє картиною з 1960-х років.