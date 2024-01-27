Bosch разрабатывает систему защиты произведений искусства через уникальный цифровой отпечаток

Технология под названием Origify была разработана компанией Bosch в 2017 году. Эта система оптического распознавания для обнаружения фальшивых запчастей в автомобильной и аэрокосмической промышленности теперь адаптирована под нахождение поддельных картин или скульптур.

Уникальный цифровой отпечаток поможет защитить произведения искусства

Немецкая компания Bosch разрабатывает систему, защищающую произведения искусства уникальным цифровым отпечатком. Это должно помочь в обнаружении подделок.

Об этом сообщило The Guardian.

Технология Origify разработана компанией Bosch в 2017 году. Это система оптического распознавания, изобретенная для обнаружения поддельных запчастей в автомобильной и аэрокосмической промышленности. И она теперь адаптирована к другому виду кражи. Технология сможет выявлять поддельные произведения искусства.

Этикетки или другая маркировка на предметах продаж не всегда надежны, их можно подделать, кроме того, некоторые детали слишком малы, чтобы приклеить этикетку. Технология Bosch заключается в том, что снимается структура поверхности того или иного предмета, и затем этот цифровой отпечаток сохраняется и позволяет осуществить проверку подлинности с помощью приложения для смартфонов, – говорится на сайте производителя. Поделиться

Изобретатель технологии Origify Оливер Стейнбис – ценитель искусства. Он открыл, что такая система защиты действенна для картин, гравюр и скульптуры. Стейнбис предложил технологию служб безопасности европейских музеев.

Разработчики говорят, что с помощью адаптированной Origify музейщики в считанные секунды смогут определить, заменили ли оригинальную работу на подделку.

theguardian.com

The Guardian рассказывает о случае замены картины на подлог. Это произошло недавно, в сентябре 2023 года в Германии. Сотрудник мюнхенского музея украл картину художника Франца фон Штука Es war einmal ("Когда-то давно") 1891 года, созданную по мотивам сказки "Принц-лягушка".

Он заменил ее подделкой и продал оригинал на аукционе за 70 тыс евро. Ему удалось похитить еще 3 картины немецких художников 19 века, 2 из которых он продал. Его впоследствии разоблачили – преступнику назначили 21 месяц условного заключения, он также должен возместить более 60 тыс евро.

Найдена одна из последних картин Густава Климта

Первым информацию о находке опубликовал аукционный дом Im Kinsky.

Там обратили внимание, что картина такой редкости, художественной значимости и ценности не была доступна на арт-рынке Центральной Европы на протяжении десятилетий.

Что важно понимать, "Портрет фройляйн Лизер" – одна из последних работ Климта.

По словам специалистов, единственная известная черно-белая фотография картины хранится в архивах Австрийской национальной библиотеки.

По предварительным данным, ее сделали еще столетие назад. После этого ее судьба была неизвестна, но семья нынешних владельцев владеет картиной с 1960-х годов.