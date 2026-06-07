"Боже мій!". Байден обурений новими рішеннями Трампа
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"Боже мій!". Байден обурений новими рішеннями Трампа

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Колишній американський лідер Джо Байден не приховував обурення діями свого наступника Дональда Трампа під час вечері, влаштованої Демократичною партією Південної Дакоти. На переконання ексглави Білого дому, Трамп просто руйнує Штати.

Головні тези:

  • Публічний конфлікт між Байденом та Трампом продовжує набирати обертів.
  • Експрезидент США схвильований через те, що його наступник робить з Білим домом.

Трамп знову потрапив під шквал критики

Це найбільш корумпований президент в історії Сполучених Штатів Америки, — заявив Джо Байден безпосередньо зі сцени, розмірковуючи про політику Дональда Трампа.

Колишній американський лідер одразу отримав підтримку — одностайні схвальні вигуки присутніх.

Після цього Байден почав критикувати свого наступника за "ганебні проєкти марнославства".

На цьому тлі він згадва про зміни в структурі Білого Дому, а також низку проєктів, які чинний президент хоче назвати на власну честь.

Боже мій! Знести Східне крило Білого дому, щоб облаштувати бальну залу, гідну Версаля? Або написати своє ім'я на Центрі Кеннеді. Або збудувати арку, яка затьмарить меморіал Лінкольна, або перетворити Дзеркальний ставок на щось із тематичного парку!

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Ба більше, колшній очільник Білого дому звинуватив Трампа у тому, що він створив тіньовий фонд на 1,8 млрд дол для учасників штурму Капітолія, а також у маніпуляціях в торгівлі з криптовалютою.

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