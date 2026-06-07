"Боже мій!". Байден обурений новими рішеннями Трампа

Колишній американський лідер Джо Байден не приховував обурення діями свого наступника Дональда Трампа під час вечері, влаштованої Демократичною партією Південної Дакоти. На переконання ексглави Білого дому, Трамп просто руйнує Штати.
Головні тези:
- Публічний конфлікт між Байденом та Трампом продовжує набирати обертів.
- Експрезидент США схвильований через те, що його наступник робить з Білим домом.
Трамп знову потрапив під шквал критики
Колишній американський лідер одразу отримав підтримку — одностайні схвальні вигуки присутніх.
Після цього Байден почав критикувати свого наступника за "ганебні проєкти марнославства".
На цьому тлі він згадва про зміни в структурі Білого Дому, а також низку проєктів, які чинний президент хоче назвати на власну честь.
Ба більше, колшній очільник Білого дому звинуватив Трампа у тому, що він створив тіньовий фонд на 1,8 млрд дол для учасників штурму Капітолія, а також у маніпуляціях в торгівлі з криптовалютою.
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