"Боже мой!". Байден возмущен новыми решениями Трампа

Бывший американский лидер Джо Байден не скрывал возмущения действиями своего преемника Дональда Трампа во время ужина, устроенного Демократической партией Южной Дакоты. По мнению экс-главы Белого дома, Трамп просто разрушает Штаты.

Трамп снова попал под шквал критики

Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки, — заявил Джо Байден прямо со сцены, размышляя о политике Дональда Трампа. Поделиться

Бывший американский лидер сразу получил поддержку — единодушные одобрения присутствующих.

После этого Байден начал критиковать своего преемника за "позорные проекты тщеславия".

На этом фоне он упомянул об изменениях в структуре Белого Дома, а также о ряде проектов, которые действующий президент хочет назвать в собственную честь.

Боже мой! Снести Восточное крыло Белого дома, чтобы обустроить бальный зал, достойный Версаля? Написать свое имя на Центре Кеннеди.?Либо построить арку, которая омрачит мемориал Линкольна, либо превратить Зеркальный пруд во что-то из тематического парка! Джо Байден Президент США

Более того, бывший глава Белого дома обвинил Трампа в том, что он создал теневой фонд на 1,8 млрд долл. для участников штурма Капитолия, а также в манипуляциях в торговле с криптовалютой.