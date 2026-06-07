"Боже мой!". Байден возмущен новыми решениями Трампа

Бывший американский лидер Джо Байден не скрывал возмущения действиями своего преемника Дональда Трампа во время ужина, устроенного Демократической партией Южной Дакоты. По мнению экс-главы Белого дома, Трамп просто разрушает Штаты.
Главные тезисы
- Публичный конфликт между Байденом и Трампом продолжает набирать обороты.
- Экс-президент США шокирован тем, что его преемник делает с Белым домом.
Трамп снова попал под шквал критики
Бывший американский лидер сразу получил поддержку — единодушные одобрения присутствующих.
После этого Байден начал критиковать своего преемника за "позорные проекты тщеславия".
На этом фоне он упомянул об изменениях в структуре Белого Дома, а также о ряде проектов, которые действующий президент хочет назвать в собственную честь.
Более того, бывший глава Белого дома обвинил Трампа в том, что он создал теневой фонд на 1,8 млрд долл. для участников штурма Капитолия, а также в манипуляциях в торговле с криптовалютой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-