"Боже мой!". Байден возмущен новыми решениями Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Боже мой!". Байден возмущен новыми решениями Трампа

Трамп снова попал под шквал критики
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Бывший американский лидер Джо Байден не скрывал возмущения действиями своего преемника Дональда Трампа во время ужина, устроенного Демократической партией Южной Дакоты. По мнению экс-главы Белого дома, Трамп просто разрушает Штаты.

Главные тезисы

  • Публичный конфликт между Байденом и Трампом продолжает набирать обороты.
  • Экс-президент США шокирован тем, что его преемник делает с Белым домом.

Трамп снова попал под шквал критики

Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки, — заявил Джо Байден прямо со сцены, размышляя о политике Дональда Трампа.

Бывший американский лидер сразу получил поддержку — единодушные одобрения присутствующих.

После этого Байден начал критиковать своего преемника за "позорные проекты тщеславия".

На этом фоне он упомянул об изменениях в структуре Белого Дома, а также о ряде проектов, которые действующий президент хочет назвать в собственную честь.

Боже мой! Снести Восточное крыло Белого дома, чтобы обустроить бальный зал, достойный Версаля? Написать свое имя на Центре Кеннеди.?Либо построить арку, которая омрачит мемориал Линкольна, либо превратить Зеркальный пруд во что-то из тематического парка!

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Более того, бывший глава Белого дома обвинил Трампа в том, что он создал теневой фонд на 1,8 млрд долл. для участников штурма Капитолия, а также в манипуляциях в торговле с криптовалютой.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ни одна страна не перечислила средства в фонд Совета мира Трампа
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трампу грозит серьезное заболевание — выводы врачей
Трампу грозит ожирение
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Администрация Трампа осознавала глобальные последствия войны против Ирана — Рубио
Рубио

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?