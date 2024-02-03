Брак боєприпасів у ЗСУ. Аналітики попередили українців про можливі наслідки

Як вважають у ISW, серйозні проблеми з боєприпасами можуть змусити керівництво ЗСУ ухвалите непросте рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Цілком можливо, що Україні доведеться вибирати, де територіальні поразки є найменш руйнівними.

ЗСУ можуть відійти з певних ділянок фронту через брак боєприпасів

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нестача артилерійських боєприпасів перешкоджає реалізації українських оперативних планів.

Окрім того, вказано, що армія РФ уже використовує у своїх цілях цю проблему ЗСУ на фронті.

Фото: understandingwar.org

Що важливо розуміти, раніше російські окупанти створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції з кінця 2022 до початку 2023 року, коли брак боєприпасів блокував українські можливості контрбатарейної боротьби.

За словами американських аналітиків, солдати РФ почали концентрувати свою артилерію подібним чином протягом минулого місця.

Це ще раз підтверджує той факт, що бійці ЗСУ знову стикнулися з браком артилерійських боєприпасів.

У ГУР звертають увагу на те, що армія України інколи може завдавати ударів по російській артилерії, однак кардинально це не змінює ситуацію.

Через нестачу боєприпасів у ЗСУ уже страждає цивільне населення України

Як повідомляють українські розвідники, відсутність контрбатарейного вогню з боку українських військ дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами.

Головне управління розвідки заявило, що багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту.

Ані офіційний Київ, а ні його партнер не приховують, що брак боєприпасів є вкрай серйозною проблемою для ЗСУ, яка може мати багато негативних наслідків.