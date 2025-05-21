Бразилія може перетворитися на мертву зону — NASA розкрило причину
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Бразилія може перетворитися на мертву зону — NASA розкрило причину

Бразилія опинилася у зоні ризику
Джерело:  online.ua

Згідно з прогнозами NASA, уже в поточному столітті Бразилія може втратити придатність до життя через екстремальне потепління. Кліматологи також підтверджують катастрофічне зростання температур у тропічних регіонах.

Головні тези:

  • Глобальна температура може піднятися на 4°C протягом 30–50 років, що загрожує існуванню багатьох екосистем.
  • Представники NASA схвильовані майбутнім Амазонії та вказують на те, що глобальне потепління спричинить серйозні зміни у тропічних лісах.

Бразилія опинилася у зоні ризику

Що важливо розуміти, за умов високої вологості та температури вище 35°C людський організм втрачає здатність охолоджуватись через потовиділення, що створює пряму загрозу життю.

На переконання експертів NASA, саме Бразилія є вкрай уразливою до смертельної спеки, пише ECONews.

З заявою з цього приводу також виступив Карлос Нобре — авторитетний бразильський кліматолог.

Йдеться не лише про Бразилію. Величезна частина тропіків і навіть середніх широт може стати непридатною для життя, якщо глобальна температура підніметься на 4°C, — наголосив він.

Згідно з підрахунками The Nature Conservancy, це може відбутися протягом 30–50 років, хоча раніше передбачалося — через 100–200.

Окрім того, у NASA не приховують, що стурбовані тим, яке буде майбутнє Амазонії.

Представники агентства наголошують, що між 2041 і 2044 роками глобальна температура зросте ще на 2°C, що особливо вплине на тропічні ліси Бразилії.

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