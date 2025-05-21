Бразилия может превратиться в мертвую зону — NASA раскрыло причину
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Бразилия может превратиться в мертвую зону — NASA раскрыло причину

Бразилия оказалась в зоне риска
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Источник:  online.ua

Согласно прогнозам NASA, уже в текущем столетии Бразилия может потерять пригодность к жизни из-за экстремального потепления. Климатологи также подтверждают катастрофический рост температур в тропических регионах.

Главные тезисы

  • Глобальная температура может подняться на 4°C в течение 30–50 лет, что чревато для многих экосистем.
  • Представители NASA взволнованы будущим Амазонии и указывают на то, что глобальное потепление повлечет за собой серьезные изменения в тропических лесах.

Бразилия оказалась в зоне риска

Что важно понимать, при высокой влажности и температуре выше 35°C человеческий организм теряет способность охлаждаться из-за потоотделения, что создает прямую угрозу жизни.

По убеждению экспертов NASA, именно Бразилия крайне уязвима к смертельной жаре, пишет ECONews.

С заявлением по этому поводу также выступил Карлос Нобре — авторитетный бразильский климатолог.

Речь идет не только о Бразилии. Огромная часть тропиков и даже средних широт может оказаться непригодной для жизни, если глобальная температура поднимется на 4°C, — подчеркнул он.

Согласно подсчетам The Nature Conservancy, это может произойти в течение 30–50 лет, хотя раньше предполагалось — через 100–200.

Кроме того, в NASA не скрывают, что озабочены тем, каким будет будущее Амазонии.

Представители агентства отмечают, что между 2041 и 2044 годами глобальная температура вырастет еще на 2°C, что особенно повлияет на тропические леса Бразилии.

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