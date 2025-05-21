Бразилия может превратиться в мертвую зону — NASA раскрыло причину

Согласно прогнозам NASA, уже в текущем столетии Бразилия может потерять пригодность к жизни из-за экстремального потепления. Климатологи также подтверждают катастрофический рост температур в тропических регионах.

Бразилия оказалась в зоне риска

Что важно понимать, при высокой влажности и температуре выше 35°C человеческий организм теряет способность охлаждаться из-за потоотделения, что создает прямую угрозу жизни.

По убеждению экспертов NASA, именно Бразилия крайне уязвима к смертельной жаре, пишет ECONews.

С заявлением по этому поводу также выступил Карлос Нобре — авторитетный бразильский климатолог.

Речь идет не только о Бразилии. Огромная часть тропиков и даже средних широт может оказаться непригодной для жизни, если глобальная температура поднимется на 4°C, — подчеркнул он. Поделиться

Согласно подсчетам The Nature Conservancy, это может произойти в течение 30–50 лет, хотя раньше предполагалось — через 100–200.

Кроме того, в NASA не скрывают, что озабочены тем, каким будет будущее Амазонии.

Представители агентства отмечают, что между 2041 и 2044 годами глобальная температура вырастет еще на 2°C, что особенно повлияет на тропические леса Бразилии.