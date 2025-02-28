Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються після скандального розлучення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються після скандального розлучення

Бред Пітт і Дженніфер Еністон налаштовані на продуктивну співпрацю
Джерело:  online.ua

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються через 20 років після шокуючого розриву свого шлюбу. Однак йдеться не про кохання — зірки разом будуть зніматися у ромкомі.

Головні тези:

  • Бред Пітт пропонував ексдружині зіграти разом у фільмі протягом багатьох років.
  • Дівчина актора - Інес - схвильована тим, що наразі відбувається.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон налаштовані на продуктивну співпрацю

За словами інсайдерів, актори зіграють закохану пару в романтичній комедії.

Що важливо розуміти, Бред уже багато років пропонував ексдружині зіграти в одному фільмі, однак вона не згоджувалася на цю пропозицію через те, що тривало його розлучення з Анджеліною Джолі.

Однак тепер його розлучення закінчилося, вони обидва могли б виграти в касі, і Джен дуже подобається останній сценарій, який надіслала його команда. Побачити, як Бред і Джен випустять пар у романтичному коміксі, буде золотим касовим збором.

Фото: flickr.com

Проте нинішня дівчина Бреда — Інес — схвильована тим, що відбувається наразі.

Головна проблема полягає в том, що Пітт усе своє життя дуже добре ставився до Еністон.

Бред наполягає, що "винен" Джен після того, як вона без зайвих розмов залишила йому їхню продюсерську компанію "План Б". Але те, що вони знімають романтичну комедію, напевно, буде тривожним для Інес.

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