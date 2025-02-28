Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються після скандального розлучення

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються через 20 років після шокуючого розриву свого шлюбу. Однак йдеться не про кохання — зірки разом будуть зніматися у ромкомі.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон налаштовані на продуктивну співпрацю

За словами інсайдерів, актори зіграють закохану пару в романтичній комедії.

Що важливо розуміти, Бред уже багато років пропонував ексдружині зіграти в одному фільмі, однак вона не згоджувалася на цю пропозицію через те, що тривало його розлучення з Анджеліною Джолі.

Однак тепер його розлучення закінчилося, вони обидва могли б виграти в касі, і Джен дуже подобається останній сценарій, який надіслала його команда. Побачити, як Бред і Джен випустять пар у романтичному коміксі, буде золотим касовим збором. Поширити

Фото: flickr.com

Проте нинішня дівчина Бреда — Інес — схвильована тим, що відбувається наразі.

Головна проблема полягає в том, що Пітт усе своє життя дуже добре ставився до Еністон.