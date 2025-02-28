Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються після скандального розлучення

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються через 20 років після шокуючого розриву свого шлюбу. Однак йдеться не про кохання — зірки разом будуть зніматися у ромкомі.
Головні тези:
- Бред Пітт пропонував ексдружині зіграти разом у фільмі протягом багатьох років.
- Дівчина актора - Інес - схвильована тим, що наразі відбувається.
Бред Пітт і Дженніфер Еністон налаштовані на продуктивну співпрацю
За словами інсайдерів, актори зіграють закохану пару в романтичній комедії.
Що важливо розуміти, Бред уже багато років пропонував ексдружині зіграти в одному фільмі, однак вона не згоджувалася на цю пропозицію через те, що тривало його розлучення з Анджеліною Джолі.
Проте нинішня дівчина Бреда — Інес — схвильована тим, що відбувається наразі.
Головна проблема полягає в том, що Пітт усе своє життя дуже добре ставився до Еністон.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-