Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся после скандального развода

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся спустя 20 лет после шокирующего разрыва своего брака. Однако речь не о любви — звезды вместе будут сниматься в ромкоме.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон настроены на продуктивное сотрудничество

По словам инсайдеров, актеры сыграют влюбленную пару в романтической комедии.

Что важно понимать, Брэд уже много лет предлагал экс-жене сыграть в одном фильме, однако она не соглашалась на это предложение из-за того, что продолжался его развод с Анджелиной Джоли.

Однако теперь его развод закончился, они оба могли бы выиграть в кассе, и Джен очень нравится последний сценарий, посланный его командой. Увидеть, как Брэд и Джен выпустят парой в романтическом комиксе, будет золотым кассовым сбором. Поделиться

Фото: flickr.com

Однако нынешняя девушка Брэда — Инес — взволнована тем, что происходит.

Главная проблема заключается в том, что Питт всю свою жизнь очень хорошо относился к Энистон.