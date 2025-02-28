Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся после скандального развода

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся спустя 20 лет после шокирующего разрыва своего брака. Однако речь не о любви — звезды вместе будут сниматься в ромкоме.
Главные тезисы
- Брэд Питт предлагал экс-жене сыграть вместе в фильме на протяжении многих лет.
- Девушка актера – Инес – взволнована тем, что сейчас происходит.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон настроены на продуктивное сотрудничество
По словам инсайдеров, актеры сыграют влюбленную пару в романтической комедии.
Что важно понимать, Брэд уже много лет предлагал экс-жене сыграть в одном фильме, однако она не соглашалась на это предложение из-за того, что продолжался его развод с Анджелиной Джоли.
Однако нынешняя девушка Брэда — Инес — взволнована тем, что происходит.
Главная проблема заключается в том, что Питт всю свою жизнь очень хорошо относился к Энистон.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-