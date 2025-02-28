Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся после скандального развода
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся после скандального развода

Брэд Питт и Дженнифер Энистон настроены на продуктивное сотрудничество
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Источник:  online.ua

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся спустя 20 лет после шокирующего разрыва своего брака. Однако речь не о любви — звезды вместе будут сниматься в ромкоме.

Главные тезисы

  • Брэд Питт предлагал экс-жене сыграть вместе в фильме на протяжении многих лет.
  • Девушка актера – Инес – взволнована тем, что сейчас происходит.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон настроены на продуктивное сотрудничество

По словам инсайдеров, актеры сыграют влюбленную пару в романтической комедии.

Что важно понимать, Брэд уже много лет предлагал экс-жене сыграть в одном фильме, однако она не соглашалась на это предложение из-за того, что продолжался его развод с Анджелиной Джоли.

Однако теперь его развод закончился, они оба могли бы выиграть в кассе, и Джен очень нравится последний сценарий, посланный его командой. Увидеть, как Брэд и Джен выпустят парой в романтическом комиксе, будет золотым кассовым сбором.

Фото: flickr.com

Однако нынешняя девушка Брэда — Инес — взволнована тем, что происходит.

Главная проблема заключается в том, что Питт всю свою жизнь очень хорошо относился к Энистон.

Брэд настаивает, потому что "виновен" Джен после того, как она без лишних разговоров оставила ему их продюсерскую компанию "План Б". Но то, что они снимают романтическую комедию, наверняка будет тревожным для Инес.

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