Бред Пітт передумав одружуватися з коханою — у чому причина

Бред Пітт, який у грудні 2024 року офіційно розлучився з Анджеліною Джолі, передумав одружуватися зі своєю новою обраницею. У медіа розкрили причини такого рішення зірки, одна з яких пов'язана з його колишньою.
Головні тези:
- Бред Пітт передумав одружуватися через психологічну травму від попереднього розлучення з Анджеліною Джолі.
- Актор вимагав, щоб обраниця підписала шлюбний договір, а вона відмовилася, що спричинило непорозуміння в парі.
- Бред Пітт не хоче повторювати помилки минулого шлюбу і після розлучення він перебуває у стосунках, але не планує офіційного шлюбу.
Бред Пітт не хоче знову офіційно брати шлюб
Як відомо, з 2022 року артист перебуває у стосунках з 32-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес Де Рамон. Партнери закохані один в одного та планували укласти офіційний шлюб, але зірка Голлівуду поки що відклав це питання.
Річ у тім, що на Пітта негативно вплинуло розлучення з його ексобраницею. На момент початку стосунки з Де Рамон знаменитість якраз займався тривалим та болісним шлюборозлучним процесом і судами, які тягнулися декілька років поспіль з Джолі.
У кінозірки залишилася психологічна травма через шлюб та розрив стосунків з акторкою. Він розчарований її поведінкою та тим, що від нього відвернулися їхні діти. Однак не лише це вплинуло на його можливе розлучення з Інес.
Попри те, що "холостяком" Бред став у 2024-му та міг би повести нову кохану під вінець, він не хоче цього робити. Артист вимагав, аби обраниця підписала шлюбний договір, а вона відмовилася. Через це у пари виникли непорозуміння.
Також він вказав, що оточення 61-річного Пітта підтримує ідею, щоб актор вдруге одружився. Близькі чоловіка переконані, що це поставить крапку його стосунках Джолі та дасть йому змогу розпочати нове життя.
Для нього це було б приємною подією, бо це було б офіційним переходом від його романтичного минулого з Джен і Енджі.
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