Бред Пітт передумав одружуватися з коханою — у чому причина

Бред Пітт, який у грудні 2024 року офіційно розлучився з Анджеліною Джолі, передумав одружуватися зі своєю новою обраницею. У медіа розкрили причини такого рішення зірки, одна з яких пов'язана з його колишньою.

Бред Пітт не хоче знову офіційно брати шлюб

Як відомо, з 2022 року артист перебуває у стосунках з 32-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес Де Рамон. Партнери закохані один в одного та планували укласти офіційний шлюб, але зірка Голлівуду поки що відклав це питання.

Річ у тім, що на Пітта негативно вплинуло розлучення з його ексобраницею. На момент початку стосунки з Де Рамон знаменитість якраз займався тривалим та болісним шлюборозлучним процесом і судами, які тягнулися декілька років поспіль з Джолі.

Бред та Інес

У кінозірки залишилася психологічна травма через шлюб та розрив стосунків з акторкою. Він розчарований її поведінкою та тим, що від нього відвернулися їхні діти. Однак не лише це вплинуло на його можливе розлучення з Інес.

Попри те, що "холостяком" Бред став у 2024-му та міг би повести нову кохану під вінець, він не хоче цього робити. Артист вимагав, аби обраниця підписала шлюбний договір, а вона відмовилася. Через це у пари виникли непорозуміння.

Бред по вуха закоханий в Інес, але не хоче йти шляхом шлюбу і дітей. Його сильно підкосило розлучення з Анджеліною, а діти не хочуть мати з ним нічого спільного. Йому 61 рік, і він любить своє життя таким, яким воно є, — розповів інсайдер. Поширити

Також він вказав, що оточення 61-річного Пітта підтримує ідею, щоб актор вдруге одружився. Близькі чоловіка переконані, що це поставить крапку його стосунках Джолі та дасть йому змогу розпочати нове життя.