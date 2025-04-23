Брэд Питт передумал жениться на любимой — в чем причина

Брэд Питт, который в декабре 2024 года официально расстался с Анджелиной Джоли, передумал жениться на своей новой избраннице. В СМИ раскрыли причины такого решения звезды, одна из которых связана с его бывшей.
Главные тезисы
- Брэд Питт испытывает психологическую травму от предыдущих отношений и развода с Анджелиной Джоли, что мешает ему решиться на брак с новой партнершей.
- Актер требовал от избранницы подписать брачный договор, что вызвало конфликт в паре и стало одной из основных причин отказа от брака.
- Брэд Питт не хочет повторить ошибки прошлого брака и временно отложил планы на официальный брак с 32-летней дизайнером Инес Де Рамон.
Брэд Питт не хочет снова официально вступать в брак
Как известно, с 2022 года артист находится в отношениях с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон. Партнеры влюблены друг в друга и планировали заключить официальный брак, но звезда Голливуда пока отложила этот вопрос.
Дело в том, что на Питта негативно повлиял развод с его эксобраницей.
У кинозвезды осталась психологическая травма из-за брака и разрыва отношений с актрисой. Он разочарован поведением и тем, что от него отвернулись их дети. Однако не только это повлияло на его возможный развод с Инесом.
Несмотря на то, что "холостяком" Брэд стал в 2024-м и мог бы повести новую любимую под венец, он не хочет этого делать. Артист требовал, чтобы избранница подписала брачный договор, а она отказалась.
Также он указал, что окружение 61-летнего Питта поддерживает идею, чтобы актер вторично женился. Близкие мужчины убеждены, что это поставит точку его отношения Джоли и позволит ему начать новую жизнь.
Для него это было бы приятным событием, потому что это было бы официальным переходом от его романтического прошлого из Джен и Энджи.
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