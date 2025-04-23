Брэд Питт передумал жениться на любимой — в чем причина

Брэд Питт, который в декабре 2024 года официально расстался с Анджелиной Джоли, передумал жениться на своей новой избраннице. В СМИ раскрыли причины такого решения звезды, одна из которых связана с его бывшей.

Брэд Питт не хочет снова официально вступать в брак

Как известно, с 2022 года артист находится в отношениях с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон. Партнеры влюблены друг в друга и планировали заключить официальный брак, но звезда Голливуда пока отложила этот вопрос.

Дело в том, что на Питта негативно повлиял развод с его эксобраницей.

Брэд и Инес

У кинозвезды осталась психологическая травма из-за брака и разрыва отношений с актрисой. Он разочарован поведением и тем, что от него отвернулись их дети. Однако не только это повлияло на его возможный развод с Инесом.

Несмотря на то, что "холостяком" Брэд стал в 2024-м и мог бы повести новую любимую под венец, он не хочет этого делать. Артист требовал, чтобы избранница подписала брачный договор, а она отказалась.

Бред по уши влюблен в Инес, но не хочет идти по пути брака и детей. Его сильно подкосило развод с Анджелиной, а дети не хотят иметь с ним ничего общего. Поделиться

Также он указал, что окружение 61-летнего Питта поддерживает идею, чтобы актер вторично женился. Близкие мужчины убеждены, что это поставит точку его отношения Джоли и позволит ему начать новую жизнь.