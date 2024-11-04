Бригади ЗСУ закликали військових повертатися на службу після СЗЧ

53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звернулася до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. Бригади обіцяють підтримку та консультації на кожному етапі повернення.
Головні тези:
- Бригади ЗСУ закликали військовослужбовців повертатися на службу після самовільного залишення частини зі забезпеченням підтримки та консультацій на кожному етапі повернення.
- Важливість підтримки та консультацій для військовослужбовців на кожному етапі повернення на службу після служби за контрактом визначається для забезпечення успішності процесу.
- Поради від командирів щодо запобігання самовільному залишенню частини та необхідність адаптації до нових викликів сучасної війни сприяють підвищенню ефективності військової служби.
- Об'єднання військовослужбовців для спільної справи та перемоги надзвичайно важливе для забезпечення безпеки та захисту України на фронті.
- Бригади ЗСУ заохочують усіх, хто бажає повернутися на службу та продовжити боротьбу за незалежність України, відкриваючи двері для повернення після самовільного залишення частини.
Для кожного військовослужбовця після СЗЧ відкриті двері для повернення
Як зазначили в 53-тій окремій механізованій бригаді, кожен може помилятись, втім, важливо пам'ятати, що один проступок не визначає нас повністю.
У тому ж числі бригада готова підтримати тих, хто бажає виправити помилки минулого.
Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(93) 247 26 79.
47 окрема механізована бригада,своєю чергою, також готова допомогти усім бійцям, які пішли у СЗЧ, повернутись й надати їм гідні умови з сучасним підходом.
Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(50) 247 47 47.
У Третій штурмовій дали поради, як зменшити кількість СЗЧ у війську
Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, який ефективний підхід допоможе запобігти випадкам самовільного залишення частини (СЗЧ — ред.) воїнами Сил оборони України. Окрім того, він зазначив, що Третя штурмова готова прийняти усіх СЗЧшників, які хочуть продовжити боротьбу за незалежність нашої країни.
Дмитро Кухарчук звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед повʼязана з абсолютно не правильною організацією військ.
Як зазначає “Сліп”, командир — це не займана посада , а відповідність займаній посаді.
За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому ввижається командиру, як єдина доступна аксіома.
Це означає що терміново потрібно робити AAR і адаптуватися до нової війни з новими викликами.
Комбат 3 ОШБр наголошує, що потрібно планувати всю систему , починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав і правильно саме так, як відчуває командир, який відчуває спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ — це організм , де він мозок.
Дивіться: Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук а інтерв’ю Online.UA розповів про ситуацію на фронті, оцінив План перемоги Володимира Зеленського та дав свій прогноз щодо подальшого розвитку подій на полі бою.
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