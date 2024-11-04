Бригади ЗСУ закликали військових повертатися на службу після СЗЧ

53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звернулася до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. Бригади обіцяють підтримку та консультації на кожному етапі повернення.

Для кожного військовослужбовця після СЗЧ відкриті двері для повернення

Як зазначили в 53-тій окремій механізованій бригаді, кожен може помилятись, втім, важливо пам'ятати, що один проступок не визначає нас повністю.

У тому ж числі бригада готова підтримати тих, хто бажає виправити помилки минулого.

Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень, — зазначає 53-я окрема механізована бригада. Поширити

Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(93) 247 26 79.

47 окрема механізована бригада,своєю чергою, також готова допомогти усім бійцям, які пішли у СЗЧ, повернутись й надати їм гідні умови з сучасним підходом.

Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(50) 247 47 47.

У Третій штурмовій дали поради, як зменшити кількість СЗЧ у війську

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, який ефективний підхід допоможе запобігти випадкам самовільного залишення частини (СЗЧ — ред.) воїнами Сил оборони України. Окрім того, він зазначив, що Третя штурмова готова прийняти усіх СЗЧшників, які хочуть продовжити боротьбу за незалежність нашої країни.

Дмитро Кухарчук звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед повʼязана з абсолютно не правильною організацією військ.

Як зазначає “Сліп”, командир — це не займана посада , а відповідність займаній посаді.

За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому ввижається командиру, як єдина доступна аксіома.

Боєць дивиться тікток з усією «зрадою», яку там насаджує противник через ІПСО, а тут ще й командир, який робить не весь комплекс засобів щоб зберегти його життя. Це не означає що командир довб**об, адже так працює система, згідно статуту, це не означає що боєць — сцикун, адже так працює мозок, згідно інстинктів. Поширити

Це означає що терміново потрібно робити AAR і адаптуватися до нової війни з новими викликами.

Комбат 3 ОШБр наголошує, що потрібно планувати всю систему , починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав і правильно саме так, як відчуває командир, який відчуває спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ — це організм , де він мозок.