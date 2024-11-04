Бригады ВСУ призвали военных возвращаться на службу после СЗЧ

53-я и 47-я отдельные механизированные бригады ВСУ обратились к военнослужащим, самовольно покинувшим свои части, с призывом вернуться на службу. Бригады обещают поддержку и консультации на каждом этапе возвращения.
Главные тезисы
- Бригады ВСУ призвали военнослужащих возвращаться на службу после самовольного ухода из части с обеспечением поддержки и консультаций на каждом этапе возвращения.
- Важность поддержки и консультаций военнослужащих на каждом этапе возвращения на службу после службы по контракту определяется для обеспечения успешности процесса.
- Советы от командиров по предотвращению самовольного ухода от части и необходимость адаптации к новым вызовам современной войны способствуют повышению эффективности военной службы.
- Объединение военнослужащих для совместного дела и победы очень важно для обеспечения безопасности и защиты Украины на фронте.
- Бригады ВСУ поощряют всех, кто хочет вернуться на службу и продолжить борьбу за независимость Украины, открывая двери для возвращения после самовольного ухода из части.
Для каждого военнослужащего после СЗЧ открыта дверь для возвращения
Как отметили в 53-й отдельной механизированной бригаде, каждый может ошибаться, однако важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью.
В том же числе бригада готова поддержать тех, кто хочет исправить ошибки прошлого.
Чтобы связаться с бригадой, необходимо позвонить по телефону 0(93) 247 26 79.
47 отдельная механизированная бригада, в свою очередь, также готова помочь всем бойцам, ушедшим в СЗЧ, вернуться и предоставить им достойные условия с современным подходом.
Чтобы связаться с бригадой, необходимо позвонить по телефону 0(50) 247 47 47.
В Третьей штурмовой дали советы, как уменьшить количество СЗЧ в армии
Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук пояснил, какой эффективный подход поможет предотвратить случаи самовольного ухода из части (СЗЧ — ред.) воинами Сил обороны Украины. Кроме того, он отметил, что Третья штурмовая готова принять всех СВЧников, которые хотят продолжить борьбу за независимость нашей страны.
Дмитрий Кухарчук обращает внимание на то, что растущее количество СЗЧ прежде всего связано с совершенно неправильной организацией войск.
Как отмечает "Слип", командир — это не занимаемая должность, а соответствие занимаемой должности.
По его словам, отсутствие лидерства проявляется в нежелании адаптироваться к существующему характеру боевых действий, где выполнение задач по старинке видится командиру, как единственная доступная аксиома.
Это означает, что срочно нужно делать AAR и адаптироваться к новой войне с новыми вызовами.
Комбат 3 ОШБр подчеркивает, что нужно планировать всю систему, начиная от рекрутинга до планирования и выполнения задач не по старым методикам, а учитывая новый эмпирический опыт, который в военных учебниках пока никто не описал и правильно именно так, как испытывает испытывающий командир. родство с подразделением, ведь его подразделение — это организм, где он мозг.
Смотрите: Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Слип Кухарчук а интервью Online.UA рассказал о ситуации на фронте, оценил План победы Владимира Зеленского и дал свой прогноз относительно дальнейшего развития событий на поле боя.
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