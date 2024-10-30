В Третьей штурмовой дали советы, как уменьшить количество СОЧ в армии

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук рассказал, какие эффективные способы помогут предотвратить случаи самовольного оставления части (СОЧ - ред.) бойцами Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- "Слип" подробно объяснил, какие факторы приводят к росту количества СОЧ.
- Настоящее лидерство для командира предполагает сосуществование с подразделением и постоянное усовершенствование систем управления и подготовки.
- Третья штурмовая дает второй шанс СОЧникам, которые любят свою родину и готовы вернуться в строй.
Как уменьшить количество СОЧ в армии
Дмитрий Кухарчук обращает внимание на то, что растущее количество СОЧ прежде всего связано с совершенно неправильной организацией войск.
Как отмечает "Слип", командир — это не занимаемая должность, а соответствие занимаемой должности.
По его словам, отсутствие лидерства проявляется в нежелании адаптироваться к существующему характеру боевых действий, где выполнение задач по старинке видится командиру, как единственная доступная аксиома.
Это значит, что срочно нужно делать AAR и адаптироваться к новой войне с новыми вызовами.
Комбат 3 ОШБр подчеркивает, что нужно планировать всю систему, начиная от рекрутинга до планирования и выполнения задач не по старым методикам, а учитывая новый эмпирический опыт, который в военных учебниках пока никто не описал и правильно именно так, как чувствует командир, ведь его подразделение — это организм, где он мозг.
Смотрите: Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук а интервью Online.UA рассказал о ситуации на фронте, оценил План победы Владимира Зеленского и дал свой прогноз относительно дальнейшего развития событий на поле боя.
Третья штурмовая дает второй шанс всем СОЧникам
Как отмечает Дмитрий Кухарчук, у дешевого лидерства такие же последствия, но не с краткосрочной, а среднесрочной перспективой.
По словам “Слипа”, в существующих реалиях, когда первое СОЧ по сути декриминализировано, а боец готов вернуться в строй, очень важно показать ему что мы стремимся к двум составляющим:
выполнить задание;
сберечь его жизнь.
Конечно, это не отменяет сопутствующие потери, но отменяет потери, вызванные нежеланием к адаптивности.
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