В Третьей штурмовой дали советы, как уменьшить количество СОЧ в армии

Как уменьшить количество СОЧ в армии

Дмитрий Кухарчук обращает внимание на то, что растущее количество СОЧ прежде всего связано с совершенно неправильной организацией войск.

Если на предварительном этапе отсутствие правильной рекрутинговой кампании в противовес бусификации, отсутствие системы идеологической подготовки в войсках в противовес совковой системе уставных отношений, отсутствие адаптации к боевым действиям в противовес постоянной гибкости и поиску решений в здравом уме все равно продолжали держать Вооруженные Силы Украины в тонусе за счет минимального отличия периода АТО/ООС/начала полномасштабки от предыдущих войн, то кардинальное изменение характера боевых действий и общая усталость дают о себе знать. Дмитрий “Слип” Кухарчук Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр

Как отмечает "Слип", командир — это не занимаемая должность, а соответствие занимаемой должности.

По его словам, отсутствие лидерства проявляется в нежелании адаптироваться к существующему характеру боевых действий, где выполнение задач по старинке видится командиру, как единственная доступная аксиома.

Боец смотрит тикток со всей «зрадой», которую там насаживает противник через ИПСО, а тут еще и командир, который делает не весь комплекс средств, чтобы сохранить его жизнь. Это не значит, что командир долб**об, ведь так работает система, согласно уставу, это не означает, что боец ​​— сцыкун, ведь так работает мозг, согласно инстинктам. Поделиться

Это значит, что срочно нужно делать AAR и адаптироваться к новой войне с новыми вызовами.

Комбат 3 ОШБр подчеркивает, что нужно планировать всю систему, начиная от рекрутинга до планирования и выполнения задач не по старым методикам, а учитывая новый эмпирический опыт, который в военных учебниках пока никто не описал и правильно именно так, как чувствует командир, ведь его подразделение — это организм, где он мозг.

Смотрите: Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий "Слип" Кухарчук а интервью Online.UA рассказал о ситуации на фронте, оценил План победы Владимира Зеленского и дал свой прогноз относительно дальнейшего развития событий на поле боя.

Третья штурмовая дает второй шанс всем СОЧникам

Как отмечает Дмитрий Кухарчук, у дешевого лидерства такие же последствия, но не с краткосрочной, а среднесрочной перспективой.

От того, что дешевый лидер будет говорить своим бойциям: я с вами, но не будет менять подход, ситуация не изменится и трагедия наступит, а доверие будет потеряно. Настоящее лидерство предполагает сосуществование с подразделением и постоянное усовершенствование системы подготовки, системы планирования, системы командования и управления. В таких случаях бойцы не уходят в СОЧ. Но это требует сверхусилий. Дмитрий “Слип” Кухарчук Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр

По словам “Слипа”, в существующих реалиях, когда первое СОЧ по сути декриминализировано, а боец ​​готов вернуться в строй, очень важно показать ему что мы стремимся к двум составляющим:

выполнить задание; сберечь его жизнь.

Конечно, это не отменяет сопутствующие потери, но отменяет потери, вызванные нежеланием к адаптивности.