У Третій штурмовій дали поради, як зменшити кількість СЗЧ у війську

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, який ефективний підхід допоможе запобігти випадкам самовільного залишення частини (СЗЧ — ред.) воїнами Сил оборони України. Окрім того, він зазначив, що Третя штурмова готова прийняти усіх СЗЧшників, які хочуть продовжити боротьбу за незалежність нашої країни.
Головні тези:
- “Сліп” детально пояснив, які фактори призводять до зростання кількості СЗЧ.
- Справжнє лідерство для командира передбачає співіснування з підрозділом та постійне вдосконалення систем управління та підготовки.
- Третя штурмова дає другий шанс СЗЧшникам, які люблять свою батьківщину і готові повернутися в стрій.
Як зменшити кількість СЗЧ в армії
Дмитро Кухарчук звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед повʼязана з абсолютно не правильною організацією військ.
Як зазначає “Сліп”, командир — це не займана посада , а відповідність займаній посаді.
За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому ввижається командиру, як єдина доступна аксіома.
Комбат 3 ОШБр наголошує, що потрібно планувати всю систему , починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав і правильно саме так, як відчуває командир, який відчуває спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ — це організм , де він мозок.
Дивіться: Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук а інтерв’ю Online.UA розповів про ситуацію на фронті, оцінив План перемоги Володимира Зеленського та дав свій прогноз щодо подальшого розвитку подій на полі бою.
У З ОШБр заявили про другий шанс для всіх СЗЧшників
Як зазначає Дмитро Кухарчук, дешеве лідерство має такі ж наслідки, але не з короткостроковою, а середньостроковою перспективою.
За словами “Сліпа”, в існуючих реаліях, коли перше СЗЧ по суті декриміналізоване, а боєць готовий повернутись в стрій, — дуже важливо показати йому що ми прагнемо до двох складових :
виконати завдання;
берегти його життя.
Звичайно, це не скасовує супутні втрати, але скасовує втрати, що були спричинені небажанням до адаптивності.
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