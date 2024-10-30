У Третій штурмовій дали поради, як зменшити кількість СЗЧ у війську

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук пояснив, який ефективний підхід допоможе запобігти випадкам самовільного залишення частини (СЗЧ — ред.) воїнами Сил оборони України. Окрім того, він зазначив, що Третя штурмова готова прийняти усіх СЗЧшників, які хочуть продовжити боротьбу за незалежність нашої країни.

Як зменшити кількість СЗЧ в армії

Дмитро Кухарчук звертає увагу на те, що зростаюча кількість СЗЧ насамперед повʼязана з абсолютно не правильною організацією військ.

Якщо на попередньому етапі відсутність правильної рекрутингової кампанії на противагу бусифікації, відсутність системи ідеологічної підготовки у військах на противагу совковій системі статутних відносин, відсутність адаптації до бойових дій на противагу до постійної гнучкості і пошуку рішень в здоровому глузді все одно продовжували тримати Збройні Сили України в тонусі за рахунок мінімальної відмінності періоду АТО/ООС/початку повномасштабки від попередніх воєн, то кардинальна зміна характеру бойових дій і загальна втома даються взнаки. Дмитро “Сліп” Кухарчук Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр

Як зазначає “Сліп”, командир — це не займана посада , а відповідність займаній посаді.

За його словами, відсутність лідерства проявляється в небажанні адаптуватися до існуючого характеру бойових дій, де виконання задач по-старому ввижається командиру, як єдина доступна аксіома.

Боєць дивиться тікток з усією «зрадою», яку там насаджує противник через ІПСО, а тут ще й командир, який робить не весь комплекс засобів щоб зберегти його життя. Це не означає що командир довб**об, адже так працює система, згідно статуту, це не означає що боєць — сцикун, адже так працює мозок, згідно інстинктів.Це означає що терміново потрібно робити AAR і адаптуватися до нової війни з новими викликами. Поширити

Комбат 3 ОШБр наголошує, що потрібно планувати всю систему , починаючи від рекрутингу до планування і виконання завдань не за старими методичками, а враховуючи новий емпіричний досвід, який в військових підручниках поки що ніхто не описав і правильно саме так, як відчуває командир, який відчуває спорідненість з підрозділом, адже його підрозділ — це організм , де він мозок.

Дивіться: Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро “Сліп” Кухарчук а інтерв’ю Online.UA розповів про ситуацію на фронті, оцінив План перемоги Володимира Зеленського та дав свій прогноз щодо подальшого розвитку подій на полі бою.

У З ОШБр заявили про другий шанс для всіх СЗЧшників

Як зазначає Дмитро Кухарчук, дешеве лідерство має такі ж наслідки, але не з короткостроковою, а середньостроковою перспективою.

Від того що дешевий лідер казатиме своїм бійціям: я з вами , але не мінятиме підхід , ситуація не зміниться і трагедія настане , а довіра буде втрачена. Справжнє лідерство передбачає співіснування з підрозділом і постійне вдосконалення системи підготовки, системи планування , системи командування і управління. В таких випадках бійці не йдуть в СЗЧ. Але це вимагає надзусиль. Дмитро “Сліп” Кухарчук Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр

За словами “Сліпа”, в існуючих реаліях, коли перше СЗЧ по суті декриміналізоване, а боєць готовий повернутись в стрій, — дуже важливо показати йому що ми прагнемо до двох складових :

виконати завдання; берегти його життя.

Звичайно, це не скасовує супутні втрати, але скасовує втрати, що були спричинені небажанням до адаптивності.