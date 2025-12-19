Британія передумала "розморожувати" 8 млрд фунтів активів РФ для України

Британський уряд відмовився від власної спроби використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.
Головні тези:
- Британія відмовилася використовувати 8 млрд фунтів активів РФ для надання допомоги Україні, плануючи діяти спільно з іншими країнами.
- Британія продовжуватиме співпрацю з G7 та ЄС для фінансування України, забезпечуючи Київ необхідними ресурсами.
- Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз акцентує на тому, що негайно працюватиме з партнерами для фінансування України.
Британія відмовилася від власного рішення щодо заморожених активів РФ
Британські посадовці заявили 19 грудня, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи у Британії для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.
Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Київ необхідним фінансуванням.
У п'ятницю британські посадовці сказали, що перескерують 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку, перенісши чинні зобов'язання на 2026 рік для "негайних фінансових потреб" України.
Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-