Британія передумала "розморожувати" 8 млрд фунтів активів РФ для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія передумала "розморожувати" 8 млрд фунтів активів РФ для України

Британія
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Британський уряд відмовився від власної спроби використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.

Головні тези:

  • Британія відмовилася використовувати 8 млрд фунтів активів РФ для надання допомоги Україні, плануючи діяти спільно з іншими країнами.
  • Британія продовжуватиме співпрацю з G7 та ЄС для фінансування України, забезпечуючи Київ необхідними ресурсами.
  • Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз акцентує на тому, що негайно працюватиме з партнерами для фінансування України.

Британія відмовилася від власного рішення щодо заморожених активів РФ

Британські посадовці заявили 19 грудня, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи у Британії для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.

Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів, — сказав представник британського уряду, додавши, що Британія продовжуватиме тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України.

Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Київ необхідним фінансуванням.

У п'ятницю британські посадовці сказали, що перескерують 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку, перенісши чинні зобов'язання на 2026 рік для "негайних фінансових потреб" України.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

