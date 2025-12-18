Британія ухвалила нові санкції проти РФ в енергетичній сфері — хто у списках
Британія ухвалила нові санкції проти РФ в енергетичній сфері — хто у списках

Уряд Великої Британії
Британія
Уряд Великої Британії 18 грудня запровадив нові санкції проти Російської Федерації в енергетичній сфері.

Головні тези:

  • Британія ввела нові санкції проти РФ в енергетичній сфері на 18 грудня.
  • Оновлений санкційний список включає 24 особи, серед яких російські нафтові компанії та їх представники.
  • Серед підсанкційних осіб також є пакистанський нафтовий магнат Муртаза Лакхані та його компанія Mercantile & Maritime Group.

Британія оголосила про нові санкції проти РФ у енергетичній сфері

Оновлений санкційний список опублікований на сайті британського уряду.

Загалом список поповнився на 24 позиції — п’ять фізичних і 19 юридичних осіб.

Зокрема британський уряд запровадив обмежувальні заходи проти низки російських нафтових компаній:

  • «Татнефть»,

  • «Русснефть»,

  • «Руснефтегаз»,

  • «ННК-Ойл»,

  • «Gelion Business Trade» (Узбекистан) та інші.

Агентство Bloomberg додає, що серед нових підсанкційних осіб є і пакистанський нафтовий магнат Муртаза Лакхані за його роль в енергетичному секторі Росії.

Також його компанія Mercantile & Maritime Group потрапили під нові санкції Великої Британії.

У жовтні Велика Британія розширила список санкцій проти найбільших російських нафтових компанії «Лукойл» і «Роснефть», а також проти танкерів тіньового флоту РФ.

