Британія ухвалила нові санкції проти РФ в енергетичній сфері — хто у списках

Уряд Великої Британії 18 грудня запровадив нові санкції проти Російської Федерації в енергетичній сфері.
Британія оголосила про нові санкції проти РФ у енергетичній сфері
Оновлений санкційний список опублікований на сайті британського уряду.
Загалом список поповнився на 24 позиції — п’ять фізичних і 19 юридичних осіб.
Зокрема британський уряд запровадив обмежувальні заходи проти низки російських нафтових компаній:
«Татнефть»,
«Русснефть»,
«Руснефтегаз»,
«ННК-Ойл»,
«Gelion Business Trade» (Узбекистан) та інші.
Агентство Bloomberg додає, що серед нових підсанкційних осіб є і пакистанський нафтовий магнат Муртаза Лакхані за його роль в енергетичному секторі Росії.
Також його компанія Mercantile & Maritime Group потрапили під нові санкції Великої Британії.
