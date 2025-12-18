Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере — кто в списках

Правительство Британии 18 декабря ввело новые санкции против Российской Федерации в энергетической сфере.
Главные тезисы
- Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере, включив в список 24 человека, в том числе нефтяных компаний и их представителей.
- Среди лиц, попавших под ограничительные меры, есть пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани и его компания Mercantile & Maritime Group.
- Список подсанкционных лиц пополнился на 24 позиции, включая как физических, так и юридических лиц, также были введены ограничения для ряда российских нефтяных компаний.
Британия объявила о новых санкциях против РФ в энергетической сфере
Обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.
В общей сложности список пополнился на 24 позиции — пять физических и 19 юридических лиц.
В частности, британское правительство ввело ограничительные меры против ряда российских нефтяных компаний:
«Татнефть»,
«Русснефть»,
«Руснефтегаз»,
"ННК-Ойл",
"Gelion Business Trade" (Узбекистан) и другие.
Агентство Bloomberg добавляет, что среди новых подсанкционных лиц есть и пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани за его роль в энергетическом секторе России.
Также его компания Mercantile & Maritime Group попала под новые санкции Великобритании.
