Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере — кто в списках

Правительство Британии 18 декабря ввело новые санкции против Российской Федерации в энергетической сфере.

Обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

В общей сложности список пополнился на 24 позиции — пять физических и 19 юридических лиц.

В частности, британское правительство ввело ограничительные меры против ряда российских нефтяных компаний:

«Татнефть»,

«Русснефть»,

«Руснефтегаз»,

"ННК-Ойл",

"Gelion Business Trade" (Узбекистан) и другие.

Агентство Bloomberg добавляет, что среди новых подсанкционных лиц есть и пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани за его роль в энергетическом секторе России.

Также его компания Mercantile & Maritime Group попала под новые санкции Великобритании.