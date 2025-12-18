Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере — кто в списках
Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере — кто в списках

Правительство Великобритании
Британия
Правительство Британии 18 декабря ввело новые санкции против Российской Федерации в энергетической сфере.

Главные тезисы

  • Британия приняла новые санкции против РФ в энергетической сфере, включив в список 24 человека, в том числе нефтяных компаний и их представителей.
  • Среди лиц, попавших под ограничительные меры, есть пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани и его компания Mercantile & Maritime Group.
  • Список подсанкционных лиц пополнился на 24 позиции, включая как физических, так и юридических лиц, также были введены ограничения для ряда российских нефтяных компаний.

Британия объявила о новых санкциях против РФ в энергетической сфере

Обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

В общей сложности список пополнился на 24 позиции — пять физических и 19 юридических лиц.

В частности, британское правительство ввело ограничительные меры против ряда российских нефтяных компаний:

  • «Татнефть»,

  • «Русснефть»,

  • «Руснефтегаз»,

  • "ННК-Ойл",

  • "Gelion Business Trade" (Узбекистан) и другие.

Агентство Bloomberg добавляет, что среди новых подсанкционных лиц есть и пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани за его роль в энергетическом секторе России.

Также его компания Mercantile & Maritime Group попала под новые санкции Великобритании.

В октябре Великобритания расширила список санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также против танкеров теневого флота РФ.

