Британия передумала "размораживать" 8 млрд фунтов активов РФ для Украины

Британское правительство отказалось от собственной попытки использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.
Главные тезисы
- Британия отказалась использовать 8 млрд фунтов активов РФ для помощи Украине, предпочитая действовать совместно с другими странами.
- Британская министерка финансов подчеркнула важность сотрудничества с партнерами для обеспечения финансирования Украины.
Британия отказалась от собственного решения насчет замороженных активов РФ
Британские чиновники заявили 19 декабря, что Лондон не будет односторонне использовать замороженные российские активы в Британии для помощи Киеву, поскольку планировал это делать только совместно с Австралией, Канадой и ЕС.
Британская министерка финансов Рэйчел Ривз сказала, что Британия будет "немедленно" работать с партнерами, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием.
В пятницу британские чиновники сказали, что перенаправят 2 млрд долларов гарантий для кредитования Всемирного банка, перенеся действующие обязательства на 2026 год для "немедленных финансовых нужд" Украины.
Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
