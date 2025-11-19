Британія планує побудувати нові заводи з виробництва боєприпасів та вибухівки — коли саме

Британія планує побудувати нові заводи з виробництва боєприпасів та вибухових речовин, щоб підвищити бойову готовність країни.

Британія будуватиме нові військові заводи

Програму анонсував 19 листопада міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. За його словами, уряд інвестує в неї 1,5 млрд фунтів стерлінгів, що дозволить створити 1000 нових робочих місць.

У пресрелізі Міноборони зазначається, що для будівництва нових заводів буде виділено щонайменше 13 майданчиків по всій країні, перший з яких планується розпочати зводити вже наступного року.

Проєктні роботи по першому з цих заводів були замовлені з метою започаткування виробництва для Збройних сил Великої Британії та забезпечення підтримки Україні.

Заводи будуть виробляти зокрема вибухові речовини, ракетне паливо та системи запалювання для використання на передовій.

Британські оборонні компанії вже були запрошені подати пропозиції щодо виробництва вибухових речовин.