Британія заявила про сприятливу ситуацію для нового економічного тиску на Росію

У Британії наголошують, що заморожені російські активи мають працювати для підтримки України.
Головні тези:
- Переслідування російських активів для підтримки та відновлення України є стратегічно необхідним кроком.
- Економічний тиск на Росію спрямований на позбавлення Кремля доходів на війні та примусити Путіна сісти за переговорний стіл.
- Санкції ЄС та Великої Британії вже позбавили РФ значної суми коштів, що підштовхує інші країни до схожих дій.
Настав час “переслідувати” російські гроші — Купер
Щоб досягти справедливого і тривалого миру в Україні, треба "переслідувати" російські гроші — тобто залучати заморожені російські активи для допомоги та відновлення України. Про це каже міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
Купер пише, що Україна готова до мирних переговорів, але водночас армія та цивільні продовжують тримати оборону. А Путін на кожному етапі війни "був введений в оману".
Після мільйона російських жертв і лінії фронту, яка фактично залишилася такою ж, як і три роки тому, Путін провалив усі свої військові та політичні цілі. Російська економіка перебуває в кризі. 40 відсотків федеральних витрат йде на війну. Кремль намагається оснастити свої війська, вдаючись до військового спорядження 1950-х років.
Водночас союзники продовжують забезпечувати Україну зброєю, засобами протиповітряної оборони та надають інфраструктурну підтримку.
Зокрема за останні тижні Велика Британія ввела два нових великих пакети санкцій, спрямованих проти російської нафти і газу. У тому числі ввела санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" — двох найбільших російських енергетичних компаній. На її думку, найбільший ефект дадуть колективні зусилля:
Тому я дуже вітаю рішення президента Трампа, прийняте цього тижня, також ввести санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу", що спонукає інші країни переглянути імпорт російської нафти. 19-й пакет санкцій ЄС, введений цього тижня, є ще одним потужним проявом спільної рішучості.
За підрахунками відомства, західні санкції вже позбавили Росію щонайменше 450 млрд дол, що "еквівалентно ще двом рокам фінансування війни Путіна".
Але нам потрібно піти ще далі у посиленні економічного тиску. Це означає нові заходи для витіснення російської нафти та газу з міжнародних ринків, а також використання російських активів.
Іветт Купер зазначила, що наразі настав час для міжнародних дій з використання заморожених суверенних активів Росії для підтримки України аби забезпечити використання цих коштів "для підтримки опору та відбудови України вже зараз. Бо, відверто кажучи, саме Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдає Україні".
