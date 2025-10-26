Британия заявила о благоприятной ситуации для нового экономического давления на Россию

Пора "преследовать" российские деньги - Купер

Чтобы достичь справедливого и продолжительного мира в Украине, нужно "преследовать" российские деньги, то есть привлекать замороженные российские активы для помощи и восстановления Украины. Об этом говорит министерша иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Она напомнила, что Великобритания вместе с союзниками выступает за экономические санкции против России и говорит, что сейчас благоприятная ситуация для нового экономического давления, чтобы избавить РФ от доходов от войны и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Купер пишет, что Украина готова к мирным переговорам, но вместе с тем армия и гражданские продолжают держать оборону. А Путин на каждом этапе войны "был введен в заблуждение".

После миллиона российских жертв и линии фронта, фактически оставшейся такой же, как и три года назад, Путин провалил все свои военные и политические цели. Российская экономика находится в кризисе. 40 процентов федеральных расходов идет на войну. Кремль пытается оснастить свои войска, прибегая к военному снаряжению 1950-х годов.

В то же время союзники продолжают снабжать Украину оружием, средствами противовоздушной обороны и оказывают инфраструктурную поддержку.

На общем собрании ООН в прошлом месяце я прямо сказала Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, что "мы будем нацелены на вашу больную экономику, ваши доходы от нефти и газа и оборонную промышленность, производящую ваше оружие". Именно это мы и сделали.

В частности, за последние недели Великобритания ввела два новых крупных пакета санкций, направленных против российской нефти и газа. В том числе ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — двух крупнейших российских энергетических компаний. По ее мнению, наибольший эффект дадут коллективные усилия:

Поэтому я очень приветствую решение президента Трампа, принятое на этой неделе, также ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что побуждает другие страны пересмотреть импорт российской нефти. Введенный на этой неделе 19-й пакет санкций ЕС является еще одним мощным проявлением совместной решимости.

По подсчетам ведомства, западные санкции уже лишили Россию по меньшей мере 450 млрд долл., что "эквивалентно еще двум годам финансирования войны Путина".

Но нам следует пойти еще дальше в усилении экономического давления. Это означает новые меры по вытеснению российской нефти и газа с международных рынков, а также использование российских активов.

Иветт Купер отметила, что сейчас пришло время для международных действий по использованию замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, чтобы обеспечить использование этих средств "для поддержки сопротивления и восстановления Украины уже сейчас. Потому что, откровенно говоря, именно Россия должна платить за ущерб, который она наносит Украине".