Британия планирует построить новые заводы по производству боеприпасов и взрывчатки — когда именно

Великобритания планирует построить новые заводы по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы повысить боевую готовность страны.

Британия будет строить новые военные заводы

Программу анонсировал 19 ноября министр обороны Великобритании Джон Гили. По его словам, правительство инвестирует в нее 1,5 млрд. фунтов стерлингов, что позволит создать 1000 новых рабочих мест.

В прессрелизе Минобороны отмечается, что для строительства новых заводов будет выделено по меньшей мере 13 площадок по всей стране, первую из которых планируется начать возводить уже в следующем году.

Проектные работы по первому из этих заводов были заказаны с целью создания для Вооруженных сил Великобритании и поддержки Украины.

Заводы будут производить, в частности, взрывчатые вещества, ракетное топливо и системы зажигания для использования на передовой. Поделиться

Британские оборонные компании уже были приглашены представить предложения по производству взрывчатых веществ.