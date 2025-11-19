Британия планирует построить новые заводы по производству боеприпасов и взрывчатки — когда именно

Великобритания планирует построить новые заводы по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы повысить боевую готовность страны.
Главные тезисы
- Планы по строительству новых заводов по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Великобритании были анонсированы министром обороны Джоном Гили.
- Инвестиции в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов позволят создать 1000 новых рабочих мест.
- Заводы будут производить взрывчатые вещества, ракетное топливо и системы зажигания для использования на передовой.
Британия будет строить новые военные заводы
Программу анонсировал 19 ноября министр обороны Великобритании Джон Гили. По его словам, правительство инвестирует в нее 1,5 млрд. фунтов стерлингов, что позволит создать 1000 новых рабочих мест.
В прессрелизе Минобороны отмечается, что для строительства новых заводов будет выделено по меньшей мере 13 площадок по всей стране, первую из которых планируется начать возводить уже в следующем году.
Проектные работы по первому из этих заводов были заказаны с целью создания для Вооруженных сил Великобритании и поддержки Украины.
Британские оборонные компании уже были приглашены представить предложения по производству взрывчатых веществ.
Также ожидается, что на этой неделе на юго-западе Англии откроются два новых завода по производству беспилотников в рамках соглашений о росте оборонной отрасли на сумму в 250 млн. фунтов стерлингов.
