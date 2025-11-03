Британия передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow
Британия передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow

Storm Shadow
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Правительство Великобритании передало Украине новую партию ракет Storm Shadow, чтобы обеспечить продолжение ударов по военным целям на территории России зимой.

Главные тезисы

  • Украина получила новую партию крылатых ракет Storm Shadow от Великобритании для продолжения ударов по военным целям.
  • Поставка ракет стала ответом на ожидаемую эскалацию российских атак и демонстрацию поддержки Киеву в условиях усиления санкций против России.
  • Storm Shadow имеют дальность более 250 км, летят на малых высотах и используют комбинированные навигационные системы, что делает их высокоточным оружием.

Украина получила новые Storm Shadow от Великобритании

По данным Bloomberg, поставки состоялись в неопределенном количестве, однако его цель — гарантировать Украине запас высокоточного оружия в период, когда Лондон ожидает усиления российских атак по гражданской инфраструктуре.

На фоне усиления санкционного давления на Россию Британия и другие союзники стремятся продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Киева остается неизменной и превысит возможности российской экономики вести войну.

Вероятно, новый шаг Лондона стал ответом на отказ президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk.

Отмечается, что Storm Shadow уже доказали свою эффективность. Ведь в октябре украинские военные заявили об ударе по российскому химическому заводу с помощью британского оружия.

Storm Shadow — это высокоточные ракеты воздушного базирования дальностью более 250 км, летящие на малых высотах и использующие комбинированные навигационные системы MBDA.

Стоит заметить, что Лондон не раскрывает объемы переданных Украине ракет и не делает регулярных объявлений по поставкам.

