Великобритания передала Украине еще "десятки" ракет Storm Shadow

Великобритания недавно передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Их поставили к принятию Лондоном решения снять ограничения для ВСУ по использованию такого вооружения по территории РФ.
Главные тезисы
- Украина получила от Великобритании новую партию ракет Storm Shadow для отражения военной агрессии России.
- Поставка ракет позволит Украине укрепить оборону и обеспечить эффективные удары по потенциальным угрозам.
- Сотрудничество между Великобританией и Украиной в сфере обороны усиливается благодаря поставкам нового вооружения.
- Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.
- Поставка ракет была одобрена Лондоном после окончания запасов дальнобойных ракет у Украины, оставшись незаявленной публично.
Украина получила партию ракет Storm Shadow
Как отмечает издание, Storm Shadow были отправлены Киеву в недавнее решение США и Британии разрешить Украине запускать дальнобойные ракеты по целям в России.
Как рассказали Bloomberg лица, знающие этот вопрос, речь идет о передаче украинской стороне "десятков крылатых ракет Storm Shadow".
Между тем собеседники американского информагентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.
Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые за премьерства в Британии Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддерживать Украину в отпоре военной агрессии России.
Storm Shadow для Украины: где был первый удар по РФ
Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника,
Агентство не уточняет, когда и где Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.
Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, ссылающийся на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.
В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют уведомление о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.
Медиа ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.
Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.
В частности, Украина уже нанесла первые удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Удар был по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.
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