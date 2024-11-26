Британія передала Україні ще "десятки" ракет Storm Shadow

Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Їх поставили до ухвалення Лондоном рішення зняти обмеження для ЗСУ на використання такого озброєння по території РФ.

Україна отримала партію ракет Storm Shadow

Як зазначає видання, Storm Shadow були надіслані Києву до нещодавнього рішення США та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як розповіли Bloomberg особи, обізнані з цим питанням, йдеться про передачу українській стороні "десятків крилатих ракет Storm Shadow".

Між тим співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові питання.

Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, — розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності. Поширити

Storm Shadow для України: де був перший удар по РФ

Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного посадовця,

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі за допомогою Storm Shadow, але раніше 20 листопада російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

Медіа раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.

Зокрема Україна вже завдала перших ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ. Удар був по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.